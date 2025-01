Atlético MG projeta as despesas e receitas até 2030

O Atlético Mineiro está focado em aprimorar sua gestão financeira para a próxima década, com destaque para a Arena MRV. Durante uma apresentação recente, a Sociedade Anônima de Futebol (SAF) do clube esclareceu detalhes das projeções financeiras até 2030, priorizando o crescimento das receitas e o balanço dos custos operacionais.

Publicidade

Para 2024, a expectativa é de uma receita bruta de R$ 530 milhões, sendo R$ 434 milhões oriundos de receitas recorrentes e R$ 96 milhões da venda de jogadores. Bruno Muzzi, CEO da SAF, vai detalhar esse planejamento em um evento futuro em Belo Horizonte.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Projeções de Receita do Atlético até 2030

O clube prevê um aumento expressivo das receitas, alcançando R$ 894 milhões em 2030. Desses, R$ 719 milhões virão de receitas recorrentes, e a venda de jogadores contribuirá com R$ 174 milhões. Este crescimento é um resultado de várias iniciativas para amplificar as fontes de receita do clube.

Em 2025, o Atlético espera R$ 203 milhões a partir de transmissões e premiações, R$ 110 milhões de matchday, e R$ 120 milhões de negócios comerciais, além de R$ 63 milhões gerados pela Arena MRV.

Gestão de Custos e Despesas

O orçamento operacional para 2025 está em torno de R$ 441 milhões, com R$ 333 milhões alocados para o futebol profissional e categorias de base. Investimentos em futebol feminino, sócio-torcedor e a operação da Arena MRV somam R$ 43 milhões. Outras despesas administrativas são previstas em R$ 34 milhões com deduções e R$ 30 milhões em custos diversos.

Publicidade

Há também foco no EBITDA recorrente, que deve subir de R$ 8 milhões em 2024 para R$ 176 milhões em 2030, indicando uma busca por estabilidade e capacidade de investimento.

Desafios Financeiros

O Atlético encara dificuldades financeiras significativas, com dívidas projetadas para R$ 1,2 bilhão até o fim de 2024. A maior parte das dívidas está relacionada a bancos, pesando nos juros pagos mensalmente. A alta da taxa Selic agrava os custos operacionais do clube.

O clube busca renegociar suas dívidas nos próximos três anos para gradualmente diminuir os valores devidos. A atual estratégia é conservadora, dependendo de novos investimentos para competirem melhor financeiramente.

Perspectivas Futuras do Atlético

O planejamento do Atlético foca em estabilizar as finanças enquanto aproveita ao máximo as receitas potenciais. Sem novos aportes, poderá haver limitações na competitividade em campo. A busca por sustentabilidade financeira é essencial e pode ser acelerada com a entrada de novos investidores ou capital externo.

Será crucial observar a maneira como o Atlético enfrentará esses desafios, sempre atento às condições econômicas e às oportunidades futuras.