Atlético MG fecha contratação de atacante do Botafogo

O Atlético Mineiro está prestes a reforçar seu elenco com a contratação do atacante Júnior Santos, atualmente no Botafogo. As negociações estão avançadas e as bases salariais praticamente definidas, apontando para uma transferência iminente. Júnior Santos fez uma temporada destacada recentemente e é visto como um reforço estratégico pelo Atlético.

Em 2024, Júnior Santos brilhou ao marcar 20 gols e contribuir com quatro assistências em 50 partidas, sendo essencial para as conquistas do Botafogo, incluindo a Copa Libertadores, onde foi o artilheiro, e o Campeonato Brasileiro. A chegada do jogador ao Atlético ressalta o esforço do clube em montar um time ainda mais competitivo.

Estratégia do Atlético Mineiro no Mercado de Transferências

O Atlético Mineiro está focado em reestruturar seu elenco para a próxima temporada. Após a saída de oito jogadores, como Rodrigo Battaglia para o Boca Juniors, o clube intensifica sua atuação no mercado. Com as contratações de Gabriel Menino e Patrick confirmadas, e o lateral-direito Natanael quase certo, o reforço do ataque é uma prioridade.

Com a gestão do diretor e ex-goleiro Victor, o objetivo é trazer entre quatro e cinco novos jogadores. Júnior Santos é visto como uma peça chave para atender às demandas do técnico Cuca e fortalecer a linha de frente do time.

Trajetória e Experiência de Júnior Santos

Nascido em 1994, Júnior Santos iniciou sua carreira no Osvaldo Cruz em 2017. Ele passou por diversos clubes brasileiros, como Ituano, Ponte Preta, e Fortaleza, além de jogar no Japão, representando times como Kashiwa Reysol, Yokohama Marinos e Sanfrecce Hiroshima. Desde 2023, sua atuação no Botafogo tem sido fundamental.

A experiência acumulada no Japão e em diferentes culturas esportivas traz um diferencial para Júnior Santos, tornando-o uma adição valiosa ao Atlético Mineiro para enfrentar os desafios do futebol sul-americano.

Etapas Finais da Negociação

As tratativas entre Atlético e Júnior Santos estão evoluindo com rapidez. Fontes como o jornalista Jorge Nicola e a rádio Itatiaia confirmam o progresso, mas a conclusão depende do sucesso nos exames médicos e da assinatura de um contrato de quatro anos.

Após a formalização, a expectativa é que Júnior Santos se integre rapidamente ao time, participando dos preparativos para a pré-temporada. Essa movimentação no mercado é parte da estratégia do Atlético para formar um elenco forte e competitivo para os desafios do próximo ano.