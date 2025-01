Atlético MG desiste da contratação de Artur, atacante do Zenit

Em meio à busca por reforços para a temporada de 2025, o Atlético-MG optou por encerrar as negociações com o Zenit referentes à contratação do atacante Artur. O jogador estava cotado como uma peça de reposição ideal para Paulinho, recentemente transferido para o Palmeiras.

A retirada da proposta aconteceu após o clube russo fixar um preço de 15 milhões de euros, um montante considerado além do que o Atlético poderia arcar dentro de seu planejamento financeiro. Isso levou a diretoria do Galo a explorar outras opções no mercado de transferências para fortalecer a equipe.

Motivos para o Alto Valor de Artur

Artur se firmou como titular no Zenit, que o contratou por 18 milhões de euros no início de 2024. Seu desempenho sólido, com quatro gols e cinco assistências em 19 jogos nesta temporada, contribuiu para a valorização do jogador, além de seu histórico de três gols em 16 partidas na temporada anterior.

Com esses números, o Zenit estabeleceu um preço elevado para a negociação. No entanto, os 15 milhões de euros iniciais foram considerados inviáveis pelo Atlético, que visa manter a saúde financeira em suas aquisições.

Próximos Passos para o Atlético-MG

Após desistir de Artur, o Atlético-MG concentra esforços para encarar os primeiros desafios do ano. O clube está em busca de novos atacantes, visando montar um elenco forte para os torneios que disputará.

Cruzeiro (N) – 18/01, 17h (de Brasília) – Amistoso

Aymorés (F) – 19/01, 16h (de Brasília) – Mineiro

Democrata (C) – 22/01, 20h (de Brasília) – Mineiro

Impacto da Saída de Paulinho no Time

A transferência de Paulinho para o Palmeiras criou uma vaga no ataque do Atlético-MG que Artur teria ocupado. Encontrar um substituto que mantenha o nível de qualidade no setor ofensivo é essencial para garantir um bom desempenho no Campeonato Mineiro e em outras competições.

A diretoria procura acelerar suas buscas no mercado, focando em jogadores que atendam aos critérios financeiros e táticos do time. A capacidade de descobrir essas alternativas será crucial para o êxito do clube na temporada de 2025.