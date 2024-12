Atlético-MG anuncia retorno de Cuca: ‘Bem-vindo à sua casa’

O Atlético Mineiro anunciou neste domingo, 29, a contratação do técnico Cuca. O profissional de 61 anos estava sem clube desde o desligamento do Athletico Paranaense, em junho, e terá a missão de substituir Gabriel Milito, desligado pela diretoria atleticana após as derrotas nas decisões da Copa do Brasil e da Libertadores. Essa será a sua quarta passagem pelo clube, com contrato até dezembro de 2026.

Publicidade

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias.

“Bem vindo à sua casa”, publicou o clube nas redes sociais. “Técnico mais vitorioso da história do clube, Cuca está de volta. Esta será a quarta passagem do treinador pelo Atlético, onde comandou o time em grandes conquistas com o Triplete de 2021 (Brasileirão, Copa do Brasil e Mineiro) e a Libertadores de 2013, além dos estaduais de 2012 e 2013, totalizando seis títulos”, completou em outro trecho.

Técnico mais vitorioso da história do Clube, Cuca está de volta ao Galo! 🐓 Esta será a quarta passagem do treinador pelo Atlético, onde comandou o time em grandes conquistas como o Triplete de 2021 (Brasileirão, Copa do Brasil e Mineiro) e a Libertadores de 2013, além dos… pic.twitter.com/MOkWNBU0jB — Atlético (@Atletico) December 29, 2024

Apontado por muitos torcedores como o maior treinador da história do clube, Cuca virou uma espécie de plano caseiro da direção do clube após fracassar nas negociações com o português Luís Castro. O Galo também cogitou nomes como Pedro Caixinha, que foi para o Santos.

Publicidade

Somando as três passagens, Alexi Stival, o Cuca, já comandou o time por 244 vezes, com 134 vitórias, 55 empates e 55 derrotas, um aproveitamento de 62,4% dos pontos disputados.

Apesar do histórico vencedor, os rompimentos entre Cuca e Galo são considerados polêmicos. Em 2013, anunciou que não permaneceria dias antes de um importante duelo diante do Raja Casablanca, pelo Mundial de Clubes. O time acabou eliminado precocemente do torneio e Cuca foi culpado.

Em 2021, após a conquista de três títulos e uma temporada dos sonhos, o rompimento se deu após o técnico alegar problemas familiares. Na temporada seguinte, em 2022, retornou para substituir Turco Mohamed, mas ficou por apenas 21 partidas. Terminou na sétima colocação, com vaga na Libertadores.

Publicidade

Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.