Atlético-MG anuncia contratação de Tomás Cuello

O Atlético Mineiro anunciou nesta quinta-feira, 30, a contratação do atacante Tomás Cuello. O jogador argentino, de 24 anos, assinou contrato com o clube mineiro por três temporadas, até dezembro de 2028.

Com passagens por Red Bull Bragantino e Athletico, Cuello soma 260 jogos e 17 gols na carreira, segundo dados do site Ogol. O atacante conquistou o bicampeonato paranaense em 2023 e 2024.

Ele é o quinto reforço do Galo para a temporada 2025, juntando-se a Gabriel Menino, Patrick, Natanael e Júnior Santos.

Cuello já estará à disposição do técnico Cuca para a partida deste sábado, às 16h30, contra o Villa Nova, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro. O Atlético Mineiro ocupa a lanterna do Grupo A, com quatro pontos, e ainda busca sua primeira vitória no torneio.