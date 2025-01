Atlético MG ainda quer mais 3 reforços para 2025

A temporada de 2024 promete ser desafiadora para o Atlético-MG, que intensifica esforços para fortalecer seu elenco. Sob o comando de Cuca, o clube busca reforços estratégicos para posições-chave, como atacante de beirada, meia criativo e zagueiro veloz, visando aumentar sua competitividade.

Entre os nomes cotados, Cuello e Júnior Santos estão próximos de serem oficializados. Enquanto isso, a diretoria segue avaliando o mercado em busca de atletas que possam assumir posições de titular. A contratação de um atacante pela esquerda tornou-se prioridade após dificuldades nas negociações pelo venezuelano Soteldo, considerado indispensável pelo Santos.

Cuca já dirigiu o clube em 244 jogos nas passagens anteriores – Divulgação/Atlético

Quais são os principais alvos do Atlético-MG?

O Atlético busca nomes que unam juventude e experiência. A posição de atacante pela esquerda está entre as mais carentes, especialmente após o impasse envolvendo Soteldo. No setor defensivo, a saída de Maurício Lemos aumentou a necessidade de um zagueiro que possa atuar ao lado de Lyanco e Alonso, titulares consolidados. Além deles, Igor Rabello e o jovem Rômulo estão entre as opções, mas a chegada de um novo defensor é considerada essencial.

Como o meio-campo será reestruturado?

As saídas de Zaracho e Battaglia impactaram o setor criativo do time. Para preencher essa lacuna, o clube busca um meio-campista capaz de ditar o ritmo de jogo e criar jogadas ofensivas, características antes desempenhadas por Zaracho. O Atlético trabalha com cautela, equilibrando a experiência necessária com a sustentabilidade financeira do clube.

Quem são os novos reforços do Galo?

As contratações de Júnior Santos, de 30 anos, e Cuello, de 24, estão em fase final de negociação. Ambos são esperados para agregar qualidade e profundidade ao elenco. A diretoria também mantém o foco em opções viáveis no mercado para atender às demandas de Cuca e reforçar o elenco de forma eficiente.

Com um planejamento estratégico, o Atlético-MG busca renovar seu plantel para a temporada 2024, equilibrando investimento, juventude e experiência. A chegada de novos jogadores promete trazer opções táticas importantes, alinhando-se aos objetivos de longo prazo do clube.

