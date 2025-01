Astro do Arsenal é oferecido ao Palmeiras

O volante ítalo-brasileiro Jorginho, atualmente jogando pelo Arsenal, está avaliando uma possível transferência antecipada para o Palmeiras. Com contrato vigente até junho de 2025, o meio-campista busca mais tempo de jogo e vê no clube paulista uma oportunidade atrativa de retorno ao futebol brasileiro, possivelmente já em janeiro de 2025.

A transferência depende de um acordo entre Jorginho e o Arsenal e também envolve conversas com o Palmeiras. Fontes indicam que a diretoria do verdão já se reuniu com o empresário do jogador, embora ainda não tenha sido feita uma proposta formal.

Por que o Brasil?

O desejo de atuar no Brasil não está restrito apenas ao Palmeiras. Jorginho mostrou interesse em clubes como o Palmeiras e o Flamengo, que possuem maior poder financeiro e oferecem a possibilidade de disputar o Mundial de Clubes em 2025. A chance de participar de competições de alto nível é um fator atraente.

Após conquistar a Eurocopa de 2020 com a Itália e desfrutar de uma passagem de sucesso pelo Chelsea, ganhando a Champions League e o Mundial de Clubes em 2021, Jorginho está em busca de um novo desafio. Sua experiência na Premier League desde 2023, marcada por um desempenho mais modesto no Arsenal, não se alinha com suas ambições futuras.

Desempenho de Jorginho no Arsenal

No Arsenal, Jorginho soma um gol e três assistências em 69 partidas, números que não traduzem seu potencial e experiência. Essa performance apagada pode ter motivado sua busca por novas oportunidades fora da Inglaterra.

Mesmo sem uma oferta de renovação de contrato do Arsenal, Jorginho está aberto para discutir seu futuro. A transferência potencial para o Palmeiras é vista como uma estratégia para revitalizar sua carreira.

Próximos Desafios do Palmeiras no Paulistão

O Palmeiras tem uma sequência de jogos importantes no Campeonato Paulista. Os próximos confrontos são contra a Portuguesa, Noroeste e Santos. O desempenho nessas partidas pode influenciar a decisão do clube em confirmar a contratação de Jorginho, fortalecendo a equipe.

Portuguesa (C) – 15/01, às 21h35 (de Brasília).

– 15/01, às 21h35 (de Brasília). Noroeste (F) – 18/01, às 18h30 (de Brasília).

– 18/01, às 18h30 (de Brasília). Santos (F) – 22/01, às 19h30 (de Brasília).

A chegada de Jorginho poderia trazer uma nova dinâmica ao meio-campo do Palmeiras e aumentar as expectativas por conquistas no campeonato estadual e em outras competições futuras.