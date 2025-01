As ‘pechinchas’ do futebol brasileiro em 2025; veja lista

A poucos dias dos inícios dos principais campeonatos estaduais do Brasil, o mercado de transferências do futebol brasileiro segue movimentado. Entre badalações, algumas pechinchas ainda estão disponíveis.

Publicidade

Apesar de que algumas dessas oportunidades já foram aproveitadas, como João Lucas, contratado pelo Grêmio, e Luiz Fernando, que reforça o Athletico Paranaense, outras seguem abertas. Confira levantamento feito pelo site Bolavip:

Gustavo – Criciúma

No gol, o arqueiro do Tigre aparece como opção. Aos 31 anos, ele se destacou mesmo com o rebaixamento do time, registrando nota média de 7,02 no Brasileirão e participando de 55 partidas em 2024. Seu valor de mercado é de apenas 450 mil euros, e seu salário está abaixo da média da Série A.

Publicidade

Lucas Esteves – Vitória

Na lateral esquerda, o jovem do Leão é a melhor aposta. Com apenas 24 anos, ele foi bem avaliado no Brasileirão, registrando nota de 7,0. Seu valor de mercado é de 1,8 milhão de euros, e os salários são baixos.

Jadson – Juventude

No meio de campo, o volante do Juventude, chamou atenção aos 31 anos, com nota média de 7,12. Seu valor de mercado é de 1 milhão de euros, e o salário está dentro dos padrões acessíveis para a Série A.

Matheuzinho – Vitória

Aos 27 anos, o meia foi um dos melhores do Brasileirão, com média de 7,18. Ele tem valor de mercado de 3 milhões de euros e despertou o interesse de clubes como Flamengo e São Paulo.

Publicidade

Nikão – sem clube

Sem clube após não renovar com o São Paulo depois de empréstimo para o Athletico, onde registrou nota média de 7,36. Com salários acessíveis é uma excelente oportunidade para equipes que buscam reforçar o setor ofensivo.

O levantamento foi feito com base nas notas do Sofascore durante o Brasileirão 2024, o número de jogos disputados na temporada (indicando regularidade e poucas lesões), valor de mercado de acordo com o Transfermarkt, salários estimados pelo Capology e a idade dos atletas, descartando aqueles com 33 anos ou mais devido ao risco de declínio físico e técnico.