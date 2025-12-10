A Copa do Brasil sempre teve aquele ar especial: jogos eliminatórios, clima de decisão desde cedo e a chance de qualquer clube, grande ou pequeno, escrever sua história. Ao longo dos anos, algumas campanhas foram tão marcantes que saíram do campo das estatísticas e entraram para o imaginário do torcedor brasileiro.

Quando o aproveitamento fala mais alto

Alguns times atravessaram a Copa do Brasil como verdadeiras máquinas. Poucos tropeços, muitos gols e uma segurança que passava a impressão de que nada poderia dar errado.

Atlético-MG 2021: Uma máquina de vencer

O Galo de 2021 talvez seja o exemplo mais claro de campanha quase perfeita.

Foram 9 vitórias em 10 jogos, com apenas uma derrota.

22 gols marcados e só 6 sofridos.

Um time que tinha Hulk no auge, artilheiro com 8 gols, além de Nacho Fernández e Diego Costa dando equilíbrio e peso ofensivo.

A final foi um espetáculo à parte: 6 a 1 no agregado contra o Athletico-PR. Mais do que título, foi a coroação de uma temporada mágica em que o Atlético também levou o Brasileirão.

Outras campanhas de respeito

Antes disso, outros clubes também mostraram que a Copa do Brasil pode ser dominada de ponta a ponta.

O Grêmio de 1989, primeiro campeão, abriu caminho e mostrou como seria o torneio nos anos seguintes.

O Corinthians de 1995, treinado por Eduardo Amorim, teve uma campanha sólida e venceu um duríssimo Grêmio na final.

Já o Cruzeiro de 2003, com Luxemburgo no comando e Alex inspiradíssimo, fez parte da histórica Tríplice Coroa. Era um time que jogava bonito e vencia praticamente todo mundo.

Quando o drama faz parte da história

Nem sempre o título vem só pela eficiência. Às vezes, o que marca mesmo são as jornadas cheias de tensão, viradas improváveis e jogos que ficam para sempre na memória do torcedor que apostou nas