Artur Jorge quer volante do Botafogo em equipe do Catar

Na movimentada janela de transferências de 2025, o Botafogo enfrenta a possível perda de Gregore, seu volante titular. O Al Rayyan, do Catar, manifestou interesse em contratar o jogador, cuja indicação vem do ex-técnico do Botafogo, Artur Jorge, após sua saída polêmica do time carioca.

De acordo com o jornal “O Globo”, o Al Rayyan apresentou uma oferta de US$ 2,5 milhões (cerca de R$ 15,1 milhões) por Gregore. No entanto, o Botafogo, que pagou o mesmo valor ao Inter Miami no início de 2024, busca receber aproximadamente US$ 4 milhões (R$ 24,2 milhões) para considerar a venda.

Negociação e Perspectivas para Gregore

Embora haja uma diferença nos valores, as conversas podem evoluir. Os valores oferecidos agradam significativamente a Gregore e seu estafe, com o salário proposto sendo até cinco vezes superior ao atual, tornando a oferta do Al Rayyan bastante atraente.

Se o Al Rayyan alcançar a quantia desejada pelo Botafogo, a saída de Gregore, de 30 anos, pode se concretizar. O Botafogo considera uma valorização salarial para manter o jogador, mas competir com as cifras do clube catariano é um desafio.

Impactos Potenciais no Botafogo

Desde sua chegada em 2024, Gregore se tornou vital para o Botafogo, ajudando a conquistar o Campeonato Brasileiro. Sua possível saída reflete as várias mudanças na equipe durante esta janela de transferências.

Caso a transferência se concretize, Gregore será o décimo jogador a deixar o clube nesta temporada, juntando-se a outros que já saíram, como Thiago Almada, Tchê Tchê, Marçal, Eduardo e Rafael. A reestruturação faz parte das estratégias do Botafogo para ajustar suas metas desportivas e financeiras.

Jogadores que Já Deixaram o Botafogo

O Botafogo tem registrado diversas saídas no seu elenco. Confira os jogadores que já saíram ou estão em negociações para deixar o clube:

Thiago Almada (meia-atacante)

(meia-atacante) Tchê Tchê (meia)

(meia) Marçal (lateral-esquerdo)

(lateral-esquerdo) Eduardo (meia)

(meia) Rafael (lateral-esquerdo)

(lateral-esquerdo) Adryelson (zagueiro)

(zagueiro) Gatito Fernández (goleiro)

(goleiro) Pablo (zagueiro)

(zagueiro) Hugo (lateral-esquerdo)

Além disso, Tiquinho Soares está rumando para o Santos e há negociações para definir o futuro de Luiz Henrique, Júnior Santos, entre outros, o que poderá alterar ainda mais a estrutura da equipe para a próxima temporada.