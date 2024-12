Artur Jorge deve deixar o Botafogo após ano histórico

A permanência de Artur Jorge no Botafogo para a próxima temporada parece cada vez mais improvável. O treinador português, que conduziu o clube carioca aos títulos da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro, tem uma proposta do Al-Rayyan, do Catar.

Segundo a ESPN, o técnico discutiu abertamente sua possível ida ao mundo árabe durante o voo de retorno ao Rio de Janeiro, após o fim da temporada. A negociação, feita sem o conhecimento prévio de John Textor, proprietário da SAF do Botafogo, gerou desconforto nos bastidores.

Além disso, o clube não tem planos de revisar o contrato do técnico, que já conta com um salário elevado para os padrões brasileiro. Ele também recebeu um bônus milionário pelas conquistas de 2024.

Outro ponto de atrito foi o interesse de Artur Jorge em levar o meia Jefferson Savarino para o Al-Rayyan, algo que também incomodou a diretoria alvinegra. Por outro lado, o contrato entre as partes é até o fim de 2025.

Chegando a Portugal para passar férias, Artur foi abordado pela imprensa e admitiu a abordagem catari. “Tenho tudo em aberto. As propostas que existem, principalmente do mundo árabe, são muito tentadoras do ponto de vista financeiro. São propostas que têm já algum tempo e nunca me debrucei muito sobre elas porque queria ganhar títulos. Temos de pensar e ver como vamos decidir o futuro”.

“Tenho contrato com o Botafogo. Há, de fato, algumas possibilidades e propostas em cima da mesa. Tanto o Cajuda, que é o meu agente, como o Botafogo estão a par de tudo isso. Tudo se vai resolver para o bem de todos”, completou.