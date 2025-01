Arrascaeta diz que está pagando preço por jogar lesionado em 2024

O jogador uruguaio Giorgian de Arrascaeta voltou a atuar pelo Flamengo em partida contra o Volta Redonda. O confronto, realizado no último sábado, 25, terminou com uma vitória de 2 a 0 para o time carioca. Este retorno marca o fim do período de recuperação de Arrascaeta, que passou por uma cirurgia no joelho direito em novembro do ano passado. Desde então, o atleta vinha se recuperando para conseguir competir em alto nível novamente.

Publicidade

Durante a reabilitação, Arrascaeta precisou de paciência e determinação, já que atuar lesionado durante a temporada passada afetou seu processo de recuperação. Com sua estreia em 2024, o jogador demonstra foco em recuperar o ritmo de jogo, admitindo que a priorização das finais no ano anterior teve um custo. Ele destacou a importância dos minutos jogados contra o Volta Redonda para alcançar a plena forma física.

“Bem. Foram 45 minutos importantes, preciso ganhar ritmo, no começo vou pagar o preço de jogar o ano passado machucado, algum jogo que na verdade era para ter operado antes. Priorizei as finais. Agora é me preparar para jogar 100%”, disse em entrevista após o jogo contra o Volta Redonda.

Publicidade

Arrascaeta, do Flamengo, comemora gol contra o Atlético-MG na final da Copa do Brasil -Alexandre Battibugli/PLACAR

Quais são os desafios de Arrascaeta no retorno ao Flamengo?

Arrascaeta enfrenta o desafio de atingir novamente o desempenho máximo após meses longe dos gramados. Mesmo como reserva no último jogo, sua participação é essencial para o Flamengo em diversas competições. O técnico Filipe Luís já demonstrou confiança no atleta e busca dar mais tempo de jogo a ele, visando seu retorno completo na Supercopa do Brasil, onde o Flamengo enfrentará o Botafogo, no próximo domingo, 2.

Com a partida contra o Sampaio Corrêa marcada para quinta-feira, 30, a expectativa é que Arrascaeta ganhe mais minutos em campo, ajudando na preparação do jogador. Esta estratégia visa dar a ele a oportunidade de se aprimorar fisicamente e ganhar confiança antes dos duelos mais exigentes, como o que ocorrerá no Mangueirão.

Importância de Arrascaeta na estratégia do Flamengo em 2024

Arrascaeta é uma peça-chave no esquema tático do Flamengo, tanto pela sua habilidade quanto pela experiência. Seu retorno representa uma significativa adição ao meio-campo do time, trazendo criatividade e poder de decisão nas partidas. O jogador é conhecido por sua capacidade de criar jogadas ofensivas e contribuir com gols importantes.

Publicidade

Em 2024, o Flamengo busca alcançar metas ambiciosas em diversos torneios, e a presença de Arrascaeta poderá ser determinante. Recuperado, ele é esperado para desempenhar um papel crucial em competições nacionais e internacionais. A gestão de seu tempo em campo nas primeiras partidas da temporada será vital para garantir sua disponibilidade em momentos críticos.

Como o Flamengo administra o retorno gradual de Arrascaeta?

A estratégia do Flamengo para o retorno de Arrascaeta envolve um gerenciamento cuidadoso de minutos em campo e um intenso acompanhamento médico e físico. O clube está ciente dos riscos de uma carga elevada nas etapas iniciais da recuperação e adota uma abordagem que visa maximizar o desempenho sem aumentar o risco de novas lesões.

Planejamento cuidadoso dos minutos jogados em cada partida.

Monitoramento constante do joelho operado para evitar complicações.

Treinamento personalizado, focado em fortalecer o condicionamento físico geral.

Apoio psicológico para auxiliar na adaptação ao ritmo competitivo.

Com essa metodologia, o objetivo é garantir que Arrascaeta não apenas regresse aos níveis anteriores, mas que também consiga evoluir seu jogo, contribuindo de forma significativa para o sucesso do Flamengo nas competições deste ano.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.