Argentina termina o ano como número 1 no ranking da FIFA, veja lista

O ranking da FIFA é essencial no cenário global do futebol, avaliando o desempenho das seleções nacionais nas competições. Em dezembro de 2024, a Argentina lidera o ranking, coroada campeã mundial e vencedora da Copa América, acumulando 1.867,25 pontos. Esta posição reflete sua dominância no futebol internacional.

Seleções tradicionais como França, Espanha e Inglaterra também estão entre as melhores posições, indicando um cenário altamente competitivo. A França está na segunda posição, seguida pela Espanha e Inglaterra. O Brasil, um ícone do futebol mundial, está na quinta colocação, refletindo mudanças recentes na equipe técnica e desafios nas eliminatórias para a Copa do Mundo.

1º – Argentina: 1.867,25 pontos

2º – França: 1.859,78 pontos

3º – Espanha: 1.853,27 pontos

4º – Inglaterra: 1.813,81 pontos

5º – Brasil: 1.775,85 pontos

6º – Portugal: 1.756,12 pontos

7º – Holanda: 1.747,55 pontos

8º – Bélgica: 1.740,62 pontos

9º – Itália: 1.731,51 pontos

10º – Alemanha: 1.703,79 pontos

11º – Uruguai: 1.695,91 pontos

12º – Colômbia: 1.694,44 pontos

13º – Croácia: 1.691,59 pontos

14º – Marrocos: 1.688,18 pontos

15º – Japão: 1.652,79 pontos

16º – Estados Unidos: 1.645,48 pontos

17º – Senegal: 1.637,25 pontos

18º – Irã: 1.635,31 pontos

19º – México: 1.627,4 pontos

20º – Suíça: 1.625,16 pontos

Fatores Determinantes para o Ranking da FIFA

Diversos fatores influenciam o ranking da FIFA, como o desempenho das seleções em partidas oficiais, a importância desses jogos e a força dos adversários. As partidas têm impacto direto na classificação de uma seleção; vitórias sobre equipes de alta posição proporcionam ganhos maiores de pontos comparadas a vitórias sobre adversários mais fracos.

Competições de prestígio, como a Copa do Mundo e torneios continentais, têm peso significativo na pontuação. Essa estrutura incentiva um desempenho consistente em jogos crucialmente importantes, almejando uma posição elevada entre as maiores seleções mundiais.

O Desempenho das Seleções Sul-Americanas no Ranking

Seleções sul-americanas têm uma presença marcante no ranking da FIFA. Além da Argentina em primeiro lugar, o Brasil está em quinto, demonstrando sua constância. O Uruguai também está entre os 20 melhores, evidenciando a força do futebol na região. Este reconhecimento vem não apenas do talento dos jogadores, mas também da tradição e da evolução tática das seleções sul-americanas.

Entretanto, seleções como Colômbia e Chile enfrentam dificuldades para se manter entre as primeiras posições, destacando a competitividade do futebol sul-americano.

O Papel do Ranking da FIFA nas Competições Internacionais

O ranking da FIFA é mais do que uma lista; é estratégico nas competições internacionais. Ele geralmente é usado para definir cabeças de chave em torneios como a Copa do Mundo, evitando duelos antecipados entre equipes de alto nível, o que garante a equidade dos torneios.

Além disso, o ranking influencia a percepção pública e da mídia sobre a força das seleções, afetando patrocinadores e investimentos. Uma posição alta no ranking pode atrair mais atenção e apoio, destacando o prestígio de uma seleção nacional no cenário futebolístico global.

Desafios e Perspectivas para o Brasil Atualmente

O Brasil, famoso por sua tradição no futebol, atravessa uma fase de reestruturação. Com a mudança de treinadores entre Fernando Diniz e Dorival Júnior, a seleção procura uma nova identidade e um retorno ao topo. Nas eliminatórias para a Copa do Mundo, o Brasil está em quinto lugar com 18 pontos, enquanto a Argentina lidera com 25.

Essa situação crítica é também uma chance de revisitar estratégias, incorporar novos talentos e fortalecer a equipe. A próxima atualização do ranking, prevista para abril de 2025, será um marco para avaliar se as mudanças implementadas surtirão o efeito desejado.