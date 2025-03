Brasil x Argentina AO VIVO: onde assistir ao clássico das eliminatórias

O confronto entre Argentina e Brasil é um dos mais aguardados nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. As duas seleções se enfrentam na 14ª rodada do torneio, prometendo um espetáculo de futebol no Mâs Monumental, em Buenos Aires. Este clássico é sempre carregado de história e rivalidade, com ambas as equipes buscando garantir sua vaga no próximo mundial. PLACAR transmite o clássico, minuto a minuto, aqui.

Com a liderança da tabela nas mãos da Argentina, que soma 28 pontos, e o Brasil ocupando a terceira posição com 21 pontos, a partida promete ser decisiva para o futuro das duas seleções no torneio. O jogo está marcado para o dia 24 de março de 2025, às 21h (horário de Brasília), e será transmitido ao vivo pela Globo e pelo SporTV.

Dorival Júnior – Fonte: Instagram/@dorivaljroficial

Onde assistir ao jogo entre Argentina e Brasil?

Os torcedores poderão acompanhar o clássico entre Argentina e Brasil através de diferentes canais de transmissão. A partida será exibida ao vivo na TV aberta pela Globo, além de estar disponível na TV fechada pelo SporTV. Essa ampla cobertura garante que os fãs de futebol não percam nenhum lance desse confronto histórico.

Além disso, plataformas digitais também oferecem a possibilidade de assistir ao jogo em tempo real, proporcionando uma experiência completa para os espectadores. Com a facilidade de acesso à transmissão, o público poderá torcer e vibrar com cada jogada, seja em casa ou em qualquer lugar com conexão à internet.

Quais são as escalações prováveis para o clássico?

As escalações das seleções argentina e brasileira trazem algumas surpresas e desfalques importantes. A Argentina, comandada por Lionel Scaloni, deve entrar em campo com Emiliano Martínez no gol, acompanhado por Molina, Romero, Otamendi e Tagliafico na defesa. No meio-campo, Paredes, Mac Allister e Giuliano Simeone são esperados, enquanto Enzo Fernández, Thiago Almada e Julián Álvarez compõem o ataque. A equipe terá que lidar com a ausência de Lionel Messi e Lautaro Martínez, ambos lesionados, além de Nico González, suspenso.

O Brasil, sob o comando de Dorival Júnior, deve escalar Bento como goleiro, com Wesley, Marquinhos, Murillo e Guilherme Arana formando a linha defensiva. No meio, André, Joelinton e Raphinha são os prováveis titulares, enquanto Vini, Rodrygo e Savinho devem liderar o ataque. O time brasileiro também enfrenta desfalques, como Alisson, que está sob protocolo de concussão, e Bruno Guimarães e Gabriel Magalhães, suspensos por cartões amarelos.

