Após deixar Band, Denílson acerta com a Globo

O comentarista Denílson está de casa nova. Dias depois de anunciar sua saída da Band após quase 15 anos, o ex-jogador, campeão do mundo com a seleção brasileira em 2022, foi anunciado nesta segunda-feira, 6, pelo grupo Globo.

Publicidade

O ex-jogador será atração de um novo programa de domingo do SporTV, e também participará da edição paulista do Globo Esporte, comandado pelo influenciador Fred Bruno, e da cobertura prévia dos jogos da seleção brasileira.

“Estou muito honrado. Nestes quase 15 anos de carreira, tive o desafio de encontrar um equilíbrio entre as brincadeiras e a informação, acho que consegui alcançar, comentando e informando de maneira leve e bem-humorada. Agora estou concretizando o objetivo de trabalhar no maior grupo de comunicação do país. A forma como eu estou sendo recebido tem me deixado bastante seguro, confiante e com muita vontade de continuar evoluindo”, afirmou Denílson em nota da emissora.

Publicidade

“Tenho certeza de que vou crescer muito como comunicador aqui, esse é o meu grande objetivo. Eu começo um novo caminho, uma nova história e estou cheio de expectativas. Não tem lugar melhor para poder dar esse salto profissional, continuar a evoluir e aprender. Então é unir conhecimento, forças e fazer um grande 2025”, completou o comentarista, que se consagrou no programa Jogo Aberto, da Band.

Recentemente, a emissora paulista anunciou a saída do ex-jogador. “Denílson de Oliveira não fará mais parte do elenco do Grupo Bandeirantes a partir de 2025. Nesses quase 15 anos de empresa, ele integrou a equipe do Jogo Aberto e participou de transmissões importantes, como Copa do Mundo e Olimpíada, tanto na TV quanto na rádio BandNews FM. Agradecemos essa longa parceria e desejamos sucesso ao comentarista em seus próximos desafios”.