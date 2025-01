Após 18 parcelas pagas, quanto falta para a vaquinha do Corinthians?

O Corinthians enfrenta um desafio crucial: a quitação da dívida referente à Neo Química Arena junto à Caixa Econômica Federal. Desde que a arena começou a operar, a dívida inicial de R$ 400 milhões aumentou devido aos juros, pressionando o clube a criar estratégias eficazes para seu pagamento.

Publicidade

Uma das soluções atuais é um financiamento coletivo organizado por torcedores, especificamente pela torcida Gaviões da Fiel. Esta vaquinha mobiliza uma ampla base de torcedores para contribuir de qualquer forma possível. Recentemente, a décima oitava parcela da dívida foi quitada com sucesso graças a essa iniciativa.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Como Funciona a Campanha de Arrecadação?

A campanha de crowdfunding para quitar a Neo Química Arena é simples: as doações são coletadas através do site oficial, onde os torcedores podem escolher entre cinco valores pré-definidos ou decidir por um valor personalizado. Os boletos são gerados periodicamente, e todo o dinheiro arrecadado é destinado exclusivamente ao pagamento da dívida com o banco estatal.

Por que a Dívida Ainda É Alta?

Atualmente, a dívida do Corinthians com a Caixa Econômica Federal é substancial, somando cerca de R$ 665 milhões após a última prestação. Originalmente avaliada em R$ 400 milhões, o crescimento dos juros ao longo dos anos tornou o montante mais difícil de pagar, sublinhando a importância dos esforços de quitação.

Qual é o Papel dos Torcedores na Quitação?

Os torcedores desempenham um papel essencial, com suas doações compondo o principal pilar do financiamento coletivo. Mesmo com uma redução nas contribuições nos meses recentes, a torcida continua explorando novas formas de incentivar essas doações. A temporada de festas de fim de ano é vista tanto como um desafio quanto uma oportunidade para campanhas inovadoras de engajamento.

Publicidade

Quais São os Próximos Passos para a Campanha?

A fim de arrecadar o restante necessário e quitar a dívida até maio do próximo ano, a Gaviões da Fiel está planejando novas promoções e estratégias de engajamento. O objetivo é renovar o interesse dos torcedores e aumentar as contribuições, permitindo ao Corinthians resolver suas pendências financeiras e assegurar um futuro sem dívidas excessivas.

1ª parcela – R$ 15.186.220,64

2ª parcela – R$ 9.446.036,86

3ª parcela – R$ 1.058.858,29

4ª parcela – R$ 782.832,51

5ª parcela – R$ 813.148,71

6ª parcela – R$ 1.513.540,08

7ª parcela – R$ 278.256,42

8ª parcela – R$ 269.438,57

9ª parcela – R$ 223.956,41

10ª parcela – R$ 354.214,56

11ª parcela – R$ 713.343,24

12ª parcela – R$ 528.070,05

13ª parcela – R$ 634.696,24

14ª parcela – R$ 270.355,67

15ª parcela – R$ 228.500,94

16ª parcela – R$ 711.040,59

17ª parcela – R$ 471.772,84

18ª parcela – R$ 391.591,33.

Cada contribuição é um passo em direção à quitação total. Com o envolvimento contínuo da torcida e estratégias eficazes de arrecadação, o Corinthians espera superar este complexo desafio financeiro.