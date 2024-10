Santos vence o Ceará e se isola na liderança da Série B

O Santos conquistou uma importante vitória sobre o Ceará por 1 a 0 na Vila Belmiro, em confronto válido pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O único gol da partida foi marcado por Pituca, ainda no primeiro tempo, resultado que levou o time santista a se isolar na liderança do campeonato com 59 pontos.

A equipe paulista, orientada por Fábio Carille, fez valer o mando de campo e agora está ainda mais próxima de garantir seu retorno à elite do futebol nacional. O resultado deixou o Ceará estacionado na quinta posição, com 51 pontos, fora do grupo de acesso à Série A.

Abrindo o Placar: como Pituca decidiu a partida?

Desde o apito inicial, o Santos adotou uma postura agressiva, pressionando os visitantes. A estratégia deu certo aos 13 minutos do primeiro tempo, quando, após uma jogada coletiva, Serginho cruzou com precisão e Pituca apareceu bem posicionado para cabecear para as redes.

A estratégia de pressão inicial do Santos funcionou, mas a equipe não manteve o mesmo ritmo durante o restante do primeiro tempo. O goleiro Brazão teve trabalho para conter a tentativa de empate cearense antes do intervalo.

Ceará pressiona, mas é barrado por Brazão

Na segunda etapa, o Ceará aumentou a ofensividade e criou oportunidades de gol. Erick Pulga e outros jogadores da equipe cearense estiveram próximos de empatar, mas Brazão, com grandes defesas, se destacou ao segurar a vitória santista.

Os visitantes desperdiçaram oportunidades claras, principalmente em bolas aéreas, onde Brazão brilhou ao evitar um gol certo de João Pedro nos minutos finais.

Quais foram os principais destaques da partida?

Além do gol de Pituca, o jogo ficou marcado pela atuação defensiva segura de Brazão. O goleiro mostrou reflexos impressionantes e liderou a defesa santista em momentos de maior pressão do Ceará.

Em resumo, a vitória sobre o Ceará demonstrou a capacidade do Santos de lidar com pressão e manter a liderança na competição. Com esse resultado, o Peixe reafirma seu favoritismo na corrida para o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.

