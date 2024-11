AO VIVO: Botafogo SP x Ceará pela 36ª rodada da série B

Botafogo e Ceará se enfrentam pela série B, em jogo decisivio para as duas equipes. O Botafogo SP está na 14ª posição, com 4 pontos a frente da zona de rebaixamento, e uma vitória traria tranquilidade para as rodadas finais. Já o Ceará está na 5ª posição, apenas 3 pontos atrás do Sport, e ainda sonha com um acesso para a elite nacional.

Publicidade

Botafogo SP x Ceará minuto a minuto

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.