AO VIVO: react do sorteio do Mundial de Clubes de 2025

Os grupos do Novo Mundial de Clubes serão definidos nesta quinta-feira, 5, às 15h (de Brasília), com react da PLACAR TV (assista abaixo). Os 32 times serão divididos em oito chaves de quatro time, com possibilidade dos clubes brasileiros já enfrentarem potências europeias na fase inicial.

Publicidade

Assista ao react de PLACAR TV do sorteio do Mundial

A competição marcada para os Estados Unidos é uma nova ideia da entidade que administra o futebol mundial. A competição, porém, será disputada de quatro em quatro anos, o que mantém a realização da Copa Intercontinental (antigo Mundial de Clubes) anualmente.

O sorteio será direcionado por meio de quatro potes, definidos pela organização. Nenhum clube do mesmo país poderá encontrar um compatriota no mesmo grupo e apenas europeus poderão enfrentar clubes do mesmo continente.

Publicidade

Confira os potes do sorteio do Mundial:

Pote 1: Manchester City-ING; Real Madrid-ESP; Bayern de Munique-ALE; Paris Saint-Germain-FRA; Flamengo; Palmeiras; River Plate-ARG; Fluminense.

Pote 2: Chelsea-ING; Borussia Dortmund-ALE; Inter de Milão-ITA; Porto-POR; Atlético de Madri-ESP; Benfica-POR; Juventus-ITA; Red Bull Salzburg-AUS.

Pote 3: Al Hilal -ARS; Ulsan HD-COR; Al Ahly-EGI; Wydad Casablanca-MAR; Monterrey-MEX; León-MEX; Boca Juniors-ARG; Botafogo.

Pote 4: Urawa Red Diamonds-JAP; Al Ain-EAU; Espérance de Tunis-TUN; Mamelodi Sundowns-AFS; Pachuca-MEX; Seattle Sounders-EUA; Auckland City-NZL; Inter Miami-EUA.