Aniversário de Memphis tem artistas famosos e desfile de carros antigos em palácio

Memphis Depay comemorou em grande estilo o seu aniversário de 31 anos. O agora camisa 10 do Corinthians celebrou com uma festa de gala em um palácio em São Paulo, com a presença de artistas famosos, bateria de escola de samba e desfile de carros antigos.

Publicidade

A festa aconteceu no Palácio dos Cedros, no bairro do Ipiranga, na zona sul da capital paulista. A música ficou por conta de Jorge Bem e Matuê. Já madrugada adentro, a bateria da escola de samba Gaviões da Fiel fez uma apresentação e, claro, tocou o hino do Corinthians.

Segundo o jornalista Rodrigo Vessoni, foram chamados todos os jogadores, comissão técnica e estafe (cerca de 70 pessoas convivem diariamente no CT). Os registros da festa são poucos, já que em eventos deste tipo, celulares são retidos na entrada ou impedidos de postar fotos e vídeos antes da divulgação oficial.

Publicidade

NIVER DO HOLANDÊS! Na noite desta quinta-feira/ madrugada de sexta, Memphis Depay fez a festa de aniversário de 31 anos no Palacios do Cedros, no bairro do Ipiranga, zona sul de São Paulo. Foram chamados todos os jogadores, comissão técnica e estafe (cerca de 70 pessoas… pic.twitter.com/7MbpiQe7tw — Vessoni (@Vessoni) February 14, 2025

Carros antigos, de colecionadores, estavam expostos no jardim de onde a festa aconteceu.

Líder do Grupo A, o Corinthians tem 25 pontos, nove a mais que o segundo colocado Mirassol. No sábado, às 18h30, o time enfrenta a Portuguesa, no Canindé.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.