Ancelotti decide deixar o Real Madrid ao final da temporada

Carlo Ancelotti está de saída do Real Madrid. A temporada 2024/25 será a última do técnico italiano no comando do clube, apesar de seu contrato ser válido até julho de 2026. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 20, pela rádio Onda Cero e confirmada pelo jornalista Fabrizio Romano.

O atual campeão europeu enfrenta uma temporada instável e a imprensa espanhola tem apontado Ancelotti como um dos principais responsáveis pelo desempenho abaixo das expectativas. Ainda assim, o Real Madrid lidera La Liga, com 46 pontos ao fim do primeiro turno, dois a mais que o Atlético de Madrid e 7 pontos a mais que o Barcelona.

Na Liga dos Campeões da Uefa, a situação é complicada: o atual campeão ocupa apenas a 20ª colocação, fora da zona de classificação, com três vitórias e três derrotas.

Ancelotti era o nome preferido da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para assumir a seleção brasileira, mas a negociação não se concretizou em duas oportunidades em razão das renovações do italiano com o Real Madrid. Dorival Júnior assumiu o comando da equipe em 2024, mas segue pressionado.

Títulos de Ancelotti pelo Real Madrid

Copa do Rei: 2013/14 e 2022/23

Liga dos Campeões da UEFA: 2013/14, 2021/22 e 2023/24

Supercopa da UEFA: 2014, 2022 e 2024

Mundial de Clubes: 2014, 2022 e 2024

Supercopa da Espanha: 2021/22 e 2023/24

