Ancelotti critica sistema do VAR e causa polêmica

A recente frustração de Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, com a arbitragem da LaLiga se fez ouvir com contundência. Ancelotti, reconhecido por sua carreira ilustre no futebol europeu, não hesitou em destacar falhas na implementação do VAR (Árbitro Assistente de Vídeo), algo que ele acredita ter prejudicado sua equipe em diversas partidas importantes.

Antes de encarar um desafio crucial contra o Manchester City, nos playoffs da Champions League, Ancelotti expressou preocupações sobre como o VAR tem subtraído do árbitro sua capacidade tradicional de julgamento em campo. Segundo ele, a tecnologia deveria corrigir erros claros, mas tem se envolvido além disso, afetando o fluxo natural do jogo.

“— Acho que o VAR tirou muita responsabilidade do árbitro… e, quando isso acontece, um sistema um tanto perigoso entra em jogo. O VAR chegou para remover erros óbvios e não para intervenções que são relacionadas ao futebol. Muitas vezes ele julga com uma imagem, removendo tudo o que é natural no futebol”, disse em coletiva.

Real Madrid Ancelotti Vini Jr Vinicius – Fonte: EFE/Juanjo Martín

O impacto do VAR nas decisões arbitrais

Na temporada 2024/25, o VAR celebra nove anos desde sua introdução na LaLiga, mas a continuação das controvérsias sugere que a transição para um futebol mais tecnológico está longe de ser perfeita. Ancelotti menciona episódios recentes em que considera que o Real Madrid foi indevidamente prejudicado, destacando jogos contra Espanyol, Atlético de Madrid e Osasuna como críticos. Ele aponta erros arbitrários significativos que não foram corrigidos nem por análise de vídeo.

Um incidente específico ocorreu quando Jude Bellingham foi expulso contra o Osasuna, gerando debate sobre o uso do VAR e a interpretação dos lances críticos. Bellingham argumentou que suas palavras ofensivas não foram direcionadas diretamente ao árbitro, refletindo mais uma vez a complexidade das decisões tomadas no calor do momento.

O que esperar do confronto na Champions League?

Com as críticas à arbitragem na LaLiga em destaque, o foco do Real Madrid agora se volta para a Champions League. Ancelotti afirmou que as competições organizadas pela Uefa tendem a ter menos controvérsia envolvendo o VAR. O treinador confia na qualidade superior dos árbitros escolhidos para apitar além das fronteiras nacionais, ressaltando que as intervenções são feitas estritamente quando necessário.

A arbitragem europeia: um modelo a seguir?

Os comentários de Ancelotti levantam a questão sobre a arbitragem europeia e se ela serve como padrão a ser seguido. Ele elogia a capacidade de manter a interferência do VAR a níveis mínimos, favorecendo a decisão humana em tempo real. O treinador enxerga uma diferença crucial no impacto que esses julgamentos têm sobre o jogo, sugerindo que tal abordagem pode oferecer um caminho para reduzir controvérsias frequentes.

O clima antes do segundo jogo contra o Manchester City é de expectativa. Com a vantagem no placar agregado, jogando em casa, o Real Madrid busca manter a atenção voltada ao desempenho em campo ao invés de questões extrajogo. As suas observações finais destacam a importância de garantir que a essência do futebol permaneça intacta ao longo dessas tecnologias em evolução.

