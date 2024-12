Almada de saída: o balanço da passagem do argentino pelo Botafogo

Thiago Almada revelou estar de saída do Botafogo após a eliminação do clube carioca da Copa Intercontinental para o Pachuca-MEX, pelo placar de 3 a 0. O argentino seguirá para o Lyon, da França, outro clube gerido pelo americano John Textor, para o ano de 2025.

Almada foi a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. Vindo do Atlanta United-EUA, ele custou cerca de 25 milhões de dólares aos cofres cariocas (R$ 149 milhões na cotação atual).

Em entrevista à Cazé TV, após a partida contra o Pachuca, o argentino afirmou que já sabia que o seu futuro seria longe do Botafogo: “Esse grupo vai ficar para sempre em toda minha carreira. Encontrei com um grupo lindo. Quando vim ao Botafogo já tinha tudo acertado para ficar seis meses e ir ao Lyon. Creio que vai se cumprir”, disse.

Na sua chegada ao Rio de Janeiro, Textor já havia deixado explícito que havia previsto no contrato de Almada a transferência para o Lyon no início de 2025.

O argentino participou de 26 partidas pelo Glorioso. Ele balançou as redes três vezes na sua passagem pelo Botafogo, além de ter dado duas assistências e conquistado Brasileirão e Libertadores. Para além dos números, foi peça fundamental na engrenagem do meio-campo campeão do Brasil e da América.

O Botafogo disputará o novo Mundial de Clubes, em junho de 2025, e John Textor já avisou que o clube fará novas contratações de peso para a nova temporada.

Casos parecidos com o de Almada

Não é a primeira vez que Lyon e Botafogo fazem um intercâmbio de jogadores. No meio de 2024, o meia El Arouch, de 20 anos, chegou ao clube carioca emprestado pelos franceses.

No entanto, após um mês no Rio de Janeiro, ele alegou problemas familiares e deixou o elenco do Glorioso.

Adryelson, Jeffinho e Lucas Perri são outros nomes que já passaram pelos dois clubes após a aquisição do Botafogo pelo empresário americano.

Além dos títulos conquistados pelo Glorioso, Almada foi campeão do mundo com a Argentina, em 2022. O meio-campista possuí três títulos na carreira: Copa do Mundo, Libertadores e Brasileirão.

