Alfinete apresenta ‘Debate Placar’, novo programa do canal

Alfinete no estúdio do Debate Placar - Alexandre Battibugli/PLACAR

A partir da próxima segunda-feira, 4 de agosto, o canal da PLACAR ganha um novo programa e um reforço de peso. Daniel Peixoto, o irreverente Alfinete, será o apresentador do Debate Placar, atração de segunda a sexta-feira, das 11h às 12h30 (de Brasília), em nosso canal no YouTube.

PLACAR agora está nas bancas e em todas as telas. Assine a revista digital

Repórter e humorista de 45 anos, de passagem marcante pelo programa Pânico, o corintiano Alfinete comandará a nova atração, que substituiu o programa Opinião Placar. Completam a escalação os comentaristas Fabio Sormani, Leandro Quesada, Isabela Labate e Guilherme Azevedo.

“Teremos opiniões de gerações diferentes dispostas no estúdio. Não queremos só idades, mas, principalmente, ideias diferentes!”, explica o diretor de produção de conteúdo Bruno Neves.

A atração promete maior interação com o público e claro, informação com o selo PLACAR de qualidade. Inscreva-se no canal!

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Placar (@revistaplacar)

PLACAR TV segue com dois programas fixos, de segunda a sexta, na grade. Além do Debate Placar, gravado em São Paulo, o Placar Aberto começa às 18h, direto do Rio de Janeiro, com apresentação de José Ilan.