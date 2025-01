Alcaraz emprestado e Danilo inscrito: as últimas do Flamengo

O Flamengo confirmou o empréstimo do meia argentino Carlos Alcaraz ao Everton, da Inglaterra, por seis meses. O acordo inclui uma cláusula de compra obrigatória caso o jogador atinja metas estipuladas no contrato.

Publicidade

O valor da transferência não foi divulgado, mas a estimativa é que gire em torno dos 20 milhões pagos (cerca de 120 milhões de reais) pelo Rubro-Negro ao Southampton no ano passado. Com a negociação concluída rapidamente, Alcaraz não viajará para Belém, onde o Flamengo enfrenta o Botafogo neste domingo pela decisão da Supercopa do Brasil.

A passagem de Alcaraz pelo Flamengo durou apenas cinco meses. Contratação mais cara da história do clube, o argentino disputou 19 partidas, marcou três gols e deu duas assistências.

Publicidade

Enquanto um se despede, o Flamengo já tem reforço pronto para estrear. O zagueiro Danilo, ex-Juventus, teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está regularizado para jogar.

Aos 33 anos, ele assinou contrato até o fim de 2026 e vestirá a camisa 13. O técnico Filipe Luís confirmou que o defensor estará disponível para a final da Supercopa.