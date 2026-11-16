O Atlético Goianiense assegurou a classificação para os playoffs de acesso do Campeonato Brasileiro Série B de maneira dramática na última rodada dos pontos corridos. A equipe rubro-negra venceu o Cuiabá por 1 a 0, com gol marcado por David Terans, e contou com tropeços de concorrentes diretos para avançar na sexta colocação.

Com o encerramento da tabela, o Dragão enfrentará o rival Vila Nova, terceiro colocado, em confrontos eliminatórios de ida e volta valendo uma vaga na elite nacional. Por ter campanha superior, a equipe colorada terá a vantagem do mando de campo na segunda partida e jogará pela igualdade no placar agregado.

Após o desfecho da fase inicial, o presidente rubro-negro, Adson Batista, analisou a conquista em entrevista coletiva e questionou o tratamento dado ao clube: “Para a infelicidade da maioria da imprensa que só ficou aí falando do Goiás, que o Vila já está na Série A. Então, muitas coisas que eles não respeitam o Atlético. O trabalho do Atlético é sério, é honrado, e nem por isso estamos aqui empolgados porque não conquistamos nada”.

Em seguida, o mandatário admitiu que preferia não medir forças contra o tradicional oponente estadual nesta etapa eliminatória: “Eu, para falar a verdade, não queria pegar o Vila. Eu não queria pegar o Vila. Eu queria disputar essa vaga com outro adversário, mas Deus quis assim. Eu respeito muito o Vila e a sua diretoria. Eu queria que os dois subissem, mas infelizmente as coisas não aconteceram e vamos ter que encarar o Vila, que é o favorito porque tem a vantagem”, declarou.