Vila Nova x Ponte Preta: horário, escalações e onde assistir

Nesta segunda-feira, 11, o Vila Nova enfrenta a Ponte Preta pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo ocorrerá às 18h30 no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia. Ambas as equipes consideram esta partida crucial para as suas atuais jornadas na competição.

Os fãs poderão assistir ao jogo com a transmissão das Feras do Esporte, disponibilizada em plataformas como YouTube, Facebook, RádioNet, além dos aplicativos para Android e iOS, permitindo que acompanhem o jogo de qualquer lugar.

Situação atual do Vila Nova

O Vila Nova chega após uma derrota por 3 a 0 para o Santos, ocupando atualmente a 7ª posição na tabela com 53 pontos. Apesar de o acesso à Série A estar distante, a equipe busca um fim de temporada digno. O técnico Thiago Carvalho lida com a incerteza sobre a participação de Éric Davis devido a dores na panturrilha.

Dênis Júnior; Apodi, Dankler Souza, Jemmes, Vanderley e Rhuan; Emerson Urso, Arilson, Cristiano e Alesson; Todinho. Técnico: Thiago Carvalho.

Panorama da Ponte Preta na Série B

Passando por um momento complicado, a Ponte Preta perdeu por 2 a 1 para o Paysandu e agora está na 17ª posição, dentro da zona de rebaixamento, com 38 pontos. O técnico João Brigatti terá que ajustar a equipe para compensar a ausência do lateral Gabriel Risso, expulso no último jogo, com a vitória sendo essencial para manter as chances de permanência.

Pedro Rocha; Luiz Felipe, Mateus Silva, Nilson Junior e João Gabriel; Emerson, Castro e Renato; Iago Dias, Gabriel Novaes e Elvis. Técnico: João Brigatti.

Histórico de confrontos

No histórico dos confrontos, a Ponte Preta leva a vantagem com 12 vitórias contra 4 do Vila Nova, além de 11 empates. A equipe paulista também lidera no número de gols, com 39 marcados contra 25 do Vila Nova.

Expectativas para a partida

Espera-se um confronto equilibrado, com cada equipe buscando a vitória por motivos diversos. As apostas da Betano apontam uma ligeira vantagem para o Vila Nova, com cotação de 1,78. O empate tem cotação de 3,45, enquanto uma vitória da Ponte Preta está em 4,65. Torcedores de ambos os lados aguardam um confronto emocionante em busca de um bom fechamento de temporada.