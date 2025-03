A incrível mudança visual do FIFA (EA FC)

A franquia FIFA, agora transformada em EA Sports FC com o lançamento do EA FC 25, é um dos maiores exemplos de evolução gráfica no mundo dos games. Desde o seu primeiro título em 1993, até as edições mais recentes, o jogo passou por uma incrível transformação visual, impulsionada pelos avanços tecnológicos no mundo dos videogames.

Os primeiros passos: FIFA 1993

O primeiro FIFA International Soccer foi lançado em 1993 com gráficos 2D simples e uma visão isométrica. Apesar das limitações tecnológicas da época, o jogo foi revolucionário, pois apresentava pela primeira vez uma simulação de futebol com times licenciados e modos de jogo diferenciados.

O salto para 3D: FIFA 96

Com o lançamento do FIFA 96, a série fez uma transição para gráficos 3D, representando um avanço significativo em termos de visual e jogabilidade. A animação dos jogadores e os estádios começaram a parecer mais realistas, embora ainda longe do nível de detalhamento que veríamos mais tarde.

Realismo nos anos 2000: FIFA 2003 e FIFA 2006

Durante os anos 2000, a EA Sports investiu em gráficos mais realistas. Em FIFA 2003, os rostos dos jogadores começaram a ser mais detalhados, e a física da bola também foi aprimorada. O jogo introduziu gráficos em 3D mais avançados, e os estádios passaram a ter detalhes mais imersivos.

Já em FIFA 2006, o uso de iluminação dinâmica e melhores texturas tornaram os gráficos ainda mais impressionantes para a época. A representação de estádios e jogadores se aproximava cada vez mais da realidade.

Avanços tecnológicos: FIFA 11 e a chegada do motor de jogo

Com a chegada de consoles de nova geração, como PlayStation 3 e Xbox 360, o FIFA 11 (2010) se destacou pela introdução do “Personality+”, um sistema que diferenciava os jogadores não apenas em termos de habilidades, mas também em termos de animações, tornando-os mais únicos e realistas. A EA Sports também começou a utilizar a captura de movimentos para criar animações mais fluidas.

O motor Frostbite: FIFA 17 e a Nova Era Gráfica

Em FIFA 17, a EA Sports introduziu o motor gráfico Frostbite, que revolucionou a franquia com gráficos extremamente detalhados e realistas. As texturas, iluminação, animações e até mesmo o comportamento da torcida nos estádios passaram a ser muito mais imersivos, proporcionando uma experiência visual próxima à realidade.

EA Sports FC 25: A consolidação do realismo gráfico

Com o lançamento do EA Sports FC 25, a franquia leva os gráficos a um novo patamar. A captura de movimentos avançada, a melhoria das expressões faciais e a dinâmica de iluminação proporcionam uma experiência visual mais imersiva e realista do que nunca. A física da bola foi ainda mais aprimorada, e os modelos de jogadores são incrivelmente detalhados, com expressões faciais e movimentos muito próximos da realidade. Além disso, o jogo apresenta estádios com detalhes minuciosos, variando conforme o ambiente e o clima.