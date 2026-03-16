Se não o maior, Thiago Silva compete pelo posto de melhor zagueiro que o Brasil já teve, com técnica apurada e perfeita leitura de espaços. Após superar um quadro de tuberculose, despontou no Fluminense com o título da Copa do Brasil 2007 e o vice da Libertadores 2008.

Teve trajetória brilhante na Europa por Milan, PSG e Chelsea, tornando-se um dos jogadores com mais títulos na história do futebol. Pela seleção, disputou quatro Mundiais (três como capitão) e ganhou Copa América e Copa das Confederações.

Thiago Silva

Thiago Emiliano da Silva



Nascimento: 22/9/1984, Rio de Janeiro (RJ)

22/9/1984, Rio de Janeiro (RJ) Posição: zagueiro

zagueiro Pela seleção brasileira : 113 jogos , 7 gols

: 113 jogos , 7 gols Clubes: RS Futebol-RS (2003), Juventude (2004), Porto B-POR (2005), Dynamo Moscou-RUS (2005), Fluminense (2006- 2008 e 2024-2025), Milan-ITA (2009- 2012), PSG-FRA (2012-2020) e Chelsea-ING (2020-2023)

RS Futebol-RS (2003), Juventude (2004), Porto B-POR (2005), Dynamo Moscou-RUS (2005), Fluminense (2006- 2008 e 2024-2025), Milan-ITA (2009- 2012), PSG-FRA (2012-2020) e Chelsea-ING (2020-2023) Títulos: Copa América (2019), Copa das Confederações (2013), Mundial de Clubes da Fifa (2021), Liga dos Campeões (2021), Supercopa da Uefa (2021), Copa do Brasil (2007), Italiano (2011), Supercopa Italiana (2011), Francês (2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 e 2020), Copa da França (2015, 2016, 2017, 2018 e 2020), Copa da Liga Francesa (2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2020) e Supercopa Francesa (2013, 2015, 2017, 2018 e 2019)

A PLACAR de março de 2026 já está disponível, com uma edição especialíssima de colecionador, na qual elegemos , em uma votação com 40 jornalistas brasileiros e estrangeiros.