A atual fase do Corinthians entrou no centro das discussões no programa Debate PLACAR, em que a condução do departamento de futebol pela diretoria foi alvo de severas críticas. O comentarista Alfinete apontou que o clube atua sem convicção ou critérios definidos, destacando falhas sequenciais no planejamento da gestão.

Por que a gestão do futebol corinthiano é questionada?

De acordo com a análise apresentada, a diretoria manteve o comando técnico em momentos inadequados, acabou perdendo o período da Data FIFA para realizar ajustes necessários e passou a buscar substitutos de forma apressada.

Como foi a saída de Fernando Diniz e os reflexos no clube?

O programa também relembrou os desdobramentos da passagem de Fernando Diniz pelo comando técnico, cuja contratação contou com a defesa do executivo Marcelo Paz. O desligamento do treinador ocorreu logo após a partida contra o Internacional, intensificando os debates sobre os rumos da equipe na temporada.