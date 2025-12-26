O Crystal Palace recebe o Tottenham neste domingo (28), às 13h30 (horário de Brasília), em um confronto que promete agitar a capital inglesa. A partida, válida pela 18ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26, será disputada no tradicional Selhurst Park, em Londres. O jogo coloca frente a frente duas equipes em situações distintas na tabela, transformando o clássico local em uma batalha crucial para as pretensões de ambos os lados na temporada.

Situação das equipes na tabela

O Crystal Palace, comandado por Oliver Glasner, busca se consolidar na primeira metade da tabela e sonha com uma vaga em competições europeias. A equipe ocupa a 8ª colocação com 26 pontos, somando 7 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Apesar da posição confortável, a forma recente tem sido oscilante: nos últimos cinco jogos, o time amargou três derrotas e conquistou duas vitórias. Jogando diante de sua torcida, os Eagles esperam reencontrar a regularidade.

Por outro lado, o Tottenham vive uma temporada complicada e abaixo das expectativas. Sob o comando de Thomas Frank, os Spurs ocupam a 14ª posição com 22 pontos e precisam urgentemente reagir para se afastar da parte de baixo da classificação. Com um retrospecto de 6 vitórias, 4 empates e 7 derrotas, o momento é delicado, vindo de uma sequência ruim com derrotas recentes. Um triunfo no clássico seria fundamental para a recuperação psicológica e técnica da equipe.

Prováveis escalações e desfalques

Para o confronto, os Eagles têm desfalques importantes por lesão, como Daichi Kamada, Daniel Muñoz e Cheick Doucouré. Além deles, Ismaila Sarr está fora, convocado para a Copa Africana de Nações.

Já os Spurs enfrentam problemas disciplinares e físicos. A equipe não poderá contar com os suspensos Cristian Romero e Xavi Simons. A lista de lesionados também é extensa, incluindo James Maddison, Destiny Udogie e Dejan Kulusevski. Yves Bissouma e Pape Sarr são baixas por estarem servindo suas seleções.

Provável escalação do Crystal Palace: Wálter Benítez; Chris Richards, Maxence Lacroix, Marc Guéhi; Jaydee Canvot, Adam Wharton, Jefferson Lerma, Tyrick Mitchell; Eddie Nketiah, Jean-Philippe Mateta, Yéremy Pino.

Provável escalação do Tottenham: Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Micky van de Ven, Radu Dragusin, Djed Spence; Archie Gray, Rodrigo Bentancur; Lucas Bergvall, Mohammed Kudus, Randal Kolo Muani, Richarlison.

Onde assistir a Crystal Palace x Tottenham

A partida terá transmissão ao vivo para o Brasil através do canal fechado ESPN e pela plataforma de streaming .