Neste domingo (28), o tradicional Stadium of Light será o palco de um confronto decisivo pela 18ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. O Sunderland recebe o Leeds às 11h (horário de Brasília), em um duelo que coloca frente a frente duas equipes com ambições opostas na tabela de classificação.

Momento das equipes

O confronto marca o encontro de dois times que subiram juntos da segunda divisão, mas que agora vivem realidades distintas na elite. O Sunderland, superando as expectativas, briga na parte de cima da tabela. Ocupando a 6ª colocação com 27 pontos, a equipe faz uma campanha consistente, somando sete vitórias, seis empates e quatro derrotas até o momento. Os donos da casa vêm de um empate sem gols contra o Brighton e buscam usar o fator casa para se consolidar na zona de classificação para competições europeias.

Já o cenário para o visitante é de alerta. O Leeds ocupa a 16ª posição com 19 pontos, perigosamente próximo da zona de rebaixamento. Com uma campanha de cinco vitórias, quatro empates e oito derrotas, os Whites precisam pontuar fora de casa para ganhar tranquilidade. Apesar da posição incômoda, o time vem motivado após uma vitória expressiva por 4 a 1 sobre o Crystal Palace.

Prováveis escalações e desfalques

O Sunderland chega para a partida com uma lista significativa de desfalques, principalmente devido a convocações para seleções africanas e lesões. Estão fora: Reinildo Mandava, Noah Sadiki, Arthur Masuaku, Bertrand Traoré, Chemsdine Talbi e Habib Diarra (convocados), além de Aji Alese (lesionado) e Luke O’Nien (suspenso). Pelo lado do Leeds, os principais desfalques por lesão são Lukas Nmecha, Daniel James e Sean Longstaff.

Provável Sunderland: Robin Roefs; Nordi Mukiele, Daniel Ballard, Omar Alderete, Trai Hume; Granit Xhaka, Lutsharel Geertruida; Chris Rigg, Enzo Le Fée, Simon Adingra; Brian Brobbey.

Provável Leeds: Lucas Perri; Joe Rodon, Jaka Bijol, Pascal Struijk, Jayden Bogle; Gabriel Gudmundsson, Anton Stach, Ethan Ampadu; Brenden Aaronson, Dominic Calvert-Lewin, Noah Okafor.

Onde assistir ao jogo

Para os torcedores que desejam acompanhar cada lance desta partida, a transmissão no Brasil será realizada pelo serviço de streaming Disney+.