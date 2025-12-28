O fim de ano no futebol inglês reserva um confronto tenso no estádio Turf Moor. Nesta terça-feira (30), o Burnley recebe o Newcastle pela 19ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. A bola rola às 17h (horário de Brasília), em um duelo que coloca frente a frente a necessidade desesperada de pontos dos donos da casa contra a busca por regularidade dos visitantes.

Burnley: A luta contra a degola

A situação do Burnley é extremamente delicada. Ocupando a penúltima colocação (19º lugar) na tabela, a equipe soma apenas 12 pontos em 18 jogos disputados. A campanha de 3 vitórias, 3 empates e 12 derrotas reflete as dificuldades defensivas e ofensivas enfrentadas na temporada. O momento recente, no entanto, mostra uma tentativa de reação tímida: após três derrotas consecutivas, o time vem de dois empates seguidos. Jogando em seus domínios, os Clarets precisam transformar esses empates em vitórias para iniciar uma fuga da zona de rebaixamento.

Newcastle: Em busca de consistência

Do outro lado, o Newcastle navega em águas um pouco mais tranquilas, mas longe de serem calmas. Na 11ª posição com 23 pontos, os Magpies oscilam bastante na competição, somando 6 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. O retrospecto recente ilustra bem essa irregularidade, alternando entre vitórias, empates e derrotas nas últimas cinco partidas. Para o time visitante, vencer um adversário que está na zona de rebaixamento é crucial para se afastar definitivamente do perigo e tentar olhar para a metade superior da tabela.

Onde assistir a Burnley x Newcastle

Com o Burnley jogando a vida e o Newcastle tentando impor sua hierarquia, a partida promete ser disputada em cada centímetro do campo. Os torcedores poderão acompanhar todas as emoções deste duelo ao vivo através da ESPN 2 (TV Fechada) e pelo serviço de streaming Disney+.

Análise da Partida e Expectativas

O Burnley, comandado por Scott Parker, luta desesperadamente para sair da zona de rebaixamento. A equipe recém-promovida à Premier League enfrenta o desafio de se firmar na elite e cada ponto, especialmente em casa, é vital. A expectativa é de um time aguerrido, buscando explorar os contra-ataques e as bolas paradas para surpreender um adversário tecnicamente superior.

O Newcastle, sob o comando de Eddie Howe, busca estabilidade para se afastar da parte de baixo da tabela e almejar posições mais altas. A equipe tem oscilado, mas uma vitória contra um time do Z-3 é vista como obrigação para as pretensões do clube na temporada. A imprensa e os torcedores esperam que os Magpies imponham seu ritmo de jogo e controlem a posse de bola, mesmo atuando fora de casa.