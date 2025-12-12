Flamengo se prepara para a semifinal da Copa Intercontinental diante do Pyramids, do Egito, no próximo sábado, a partir das 14h (de Brasília), no Estádio Ahmad Bin Ali, no Catar. Na entrevista coletiva da véspera, o técnico da equipe egípcia, o croata Krunoslav Jurcic, ressaltou a força da equipe brasileira, mas demonstrou confiança em seu time.

“O Flamengo é uma equipe de muita experiência e de um nível muito alto, com jogadores que estiveram na Europa e retornaram ao Brasil. Normalmente eles têm mais qualidade e ambição de de fazer algo grande no Brasil. Conheço bastante do futebol brasileiro. Não assisti muitos jogos, mas assisti os últimos cinco, tenho muita informação”, afirmou Jurčić,, questionado pela reportagem de PLACAR.

Em seguida, o treinador croata fez uma promessa aos jornalistas presentes: “O Flamengo tem muita qualidade, muita experiência, e é um grande de muita grandeza. Isso é muito importante nessas competições e algo que talvez não tenhamos, porque somos um clube jovem, que chega pela primeira vez num torneio desse nível. Temos muito respeito pelo Flamengo, mas somos bons, vocês vão ver.”