O Flamengo se prepara para a semifinal da Copa Intercontinental diante do Pyramids, do Egito, no próximo sábado, a partir das 14h (de Brasília), no Estádio Ahmad Bin Ali, no Catar. Na entrevista coletiva da véspera, o técnico da equipe egípcia, o croata Krunoslav Jurcic, ressaltou a força da equipe brasileira, mas demonstrou confiança em seu time.
“O Flamengo é uma equipe de muita experiência e de um nível muito alto, com jogadores que estiveram na Europa e retornaram ao Brasil. Normalmente eles têm mais qualidade e ambição de de fazer algo grande no Brasil. Conheço bastante do futebol brasileiro. Não assisti muitos jogos, mas assisti os últimos cinco, tenho muita informação”, afirmou Jurčić,, questionado pela reportagem de PLACAR.
Em seguida, o treinador croata fez uma promessa aos jornalistas presentes: “O Flamengo tem muita qualidade, muita experiência, e é um grande de muita grandeza. Isso é muito importante nessas competições e algo que talvez não tenhamos, porque somos um clube jovem, que chega pela primeira vez num torneio desse nível. Temos muito respeito pelo Flamengo, mas somos bons, vocês vão ver.”
Krunoslav Jurcic, que foi meio-campista na década de 1990, com passagens por Dínamo Zagreb, Torino e Sampdoria, e rodou o mundo como treinador disse se tratar do maior jogo da história do Pyramids e se negou a pensar antecipadamente sobre uma eventual decisão contra o Paris Saint-Germain.
“Nós não falamos sobre o PSG. Só falamos sobre o Flamengo. Nós temos que preparar os meus jogadores para enfrentar uma partida normal. Nós queremos ir para final, mas a maior pressão é contra o Flamengo e não contra o Pyramids. Nós fizemos um excelente trabalho, mas eu acho que o Flamengo é um dos maiores clubes. Vamos ver quem vai chegar à final. No Pyramids, não temos tanta pressão.”
Pyramids aposta em ‘Zico’ contra o Flamengo
Atual campeão da Champions League da África, o time egípcio tem em seu elenco um jogador apelidado de “Zico”, em referência ao maior ídolo flamenguista, e outro com alcunha de “Dunga“, capitão do Brasil na Copa do Mundo de 1994.
Fundado oficialmente em 2008 e remodelado e rebatizado a partir de 2018 com forte aporte financeiro, o Pyramids vive seu momento mais relevante na história. O clube se consolidou rapidamente como uma potência emergente no país, quebrando a hegemonia tradicional de Al Ahly e Zamalek em torneios continentais.
Agora, no entanto, terá pela frente o forte Flamengo, em uma “obra do acaso” curiosa pelo apelido e um de seus principais jogadores. Trata-se do atacante Mostafa Mohamed Zaki Abdelraouf, contratado nesta temporada, em que já soma seis gols e duas assistências em 16 jogos.
Mostafa, em seu Instagram, usa @mostafa_zico_10, não escondendo o apelido (comum nas ruas do Egito) incorporado de forma oficial. No clube, há ainda outros jogadores inspirados em ídolos brasileiros, como Mahmoud Abdel-Aati Mohamed, volante apelidado de “Dunga”, em referência ao capitão da seleção brasileira no tetra.
As informações foram confirmadas por Ewerton, único brasileiro do eleco do Pyramids, em entrevista exclusiva à ESPN. O atacante é mais um oriundo do Brasil a atuar no clube, que já teve também Carlos Eduardo, Rodriguinho, Keno entre outros.
Flamengo e Pyramids se enfrentam no próximo sábado, 13, às 14h (de Brasília), no Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, no Catar. Quem vencer enfrentará o PSG, na final, dia 17.
