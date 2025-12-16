O meio-campo Saúl Ñíguez está à vontade com a camisa Flamengo. Uma das grandes contratações no meio da temporada, o espanhol disse nesta terça-feira, 16, que ficou impressionando com a torcida rubro-negra e fez uma provocação a um antigo rival: o Real Madrid.

Saúl, de 31 anos, foi revelado e conquistou grandes títulos pelo Atlético de Madrid. Campeão da Liga Europa (2012 e 2018), Copa do Rei (2013), Supercopa da Espanha (2014), Supercopa da Uefa (2018) e LaLiga (2021).

Em entrevista ao jornal espanhol AS, Saúl disse que: “o Flamengo é mais do que o Real Madrid. O Real Madrid não tem torcida.”

“O Real é famoso, sim, por tudo que ganhou, por ser conhecido no mundo todo. Por isso, tem seguidores, mas você vai ao estádio e não sente nada. Por outro lado, você vai ao Maracanã e está sempre cheio. Fora de casa, está sempre lotado de torcedores do Flamengo”, disse o espanhol.