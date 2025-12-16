O mundo do futebol volta seus olhos para o Catar nesta quarta-feira, 17 de dezembro de 2025. Em um palco de Copa do Mundo, o Estádio Ahmad Bin Ali, em Al Rayyan, recebe o duelo titânico entre Paris Saint-Germain e Flamengo. A partida, válida pela grande decisão da Copa Intercontinental, começa às 14:00 (horário de Brasília) e promete parar as duas nações em busca da glória mundial.

Onde assistir a PSG x Flamengo

A finalíssima terá cobertura completa para o público brasileiro. Na televisão aberta, a transmissão será pela TV Globo, enquanto o SporTV exibe o jogo na TV fechada. Para quem prefere o streaming e plataformas digitais, as opções são vastas: CazéTV e Ge TV (YouTube), além do aplicativo oficial FIFA+.

A ambição europeia e o sonho sul-americano

O time francês chega a esta final com a missão de ratificar a força do futebol europeu. Sob o comando do experiente técnico Luis Enrique, o PSG busca adicionar um troféu inédito e de peso global à sua galeria. A equipe parisiense encara o confronto não apenas como um jogo, mas como a consolidação de seu projeto esportivo no cenário internacional, apostando na posse de bola e na velocidade de seus atacantes.

Do outro lado, o Rubro-Negro carioca chega ao Catar carregando a esperança de milhões de torcedores e a representatividade do futebol sul-americano. Treinado por Filipe Luís, um conhecedor profundo do futebol do Velho Continente, o Flamengo tenta repetir o feito histórico de 1981. A equipe brasileira sabe que precisará de uma atuação perfeita taticamente e de muita entrega física para superar o poderio financeiro e técnico do adversário.

Escalações, desfalques e dúvidas

Às vésperas da decisão, o PSG enfrenta incertezas importantes. O clube tem uma baixa confirmada de grande peso: o lateral-direito Achraf Hakimi, que se recupera de uma lesão nos ligamentos do tornozelo. Além dele, o zagueiro brasileiro Marquinhos (com problema no quadril) e o atacante Ousmane Dembélé (recuperando-se de uma virose) são dúvidas, embora tenham viajado com o elenco.

Provável PSG: Safonov; Zaire-Emery, Zabarnyi (Marquinhos), Willian Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, Fabián Ruiz e João Neves; Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos (Dembélé) e Barcola.

O Flamengo, por sua vez, chega com força máxima e embalado por uma temporada vitoriosa. Não há desfalques por lesão entre os jogadores que viajaram, mas o atacante Pedro, recuperado recentemente de um problema muscular, pode iniciar no banco de reservas. O lateral Matías Viña e o volante Allan não foram inscritos na competição.