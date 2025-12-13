O PSG cumpriu seu dever de casa neste sábado, 13, ao vencer o Metz por 3 a 2, fora de casa. A partida, válida pelo Campeonato Francês, serviu como o último teste da equipe parisiense antes da aguardada decisão contra o Flamengo, no Mundial de Clubes. Flamengo, que bateu o Pyramids, pega PSG na quarta, no Catar, a partir das 14 horas (de Brasília).

Gonçalo Ramos, Quentin Ndjantou e Desiré Doué marcaram para o PSG; o time da casa fez com Jessy Deminguet e Heorhiy Tsitaishvili.