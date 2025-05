Oficial: Arnold troca o Liverpool pelo Real Madrid

Trent Alexander-Arnold é oficialmente jogador do Real Madrid. O lateral inglês de 26 anos encerrou uma longa novela envolvendo sua saída do Liverpool e foi anunciado nesta sexta-feira, 30, como reforço merengue. Ele já estará no grupo agora dirigido por Xabi Alonso para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa nos Estados Unidos.

Arnold assinou contrato pelas próximas seis temporadas, até junho de 2031. O jogador da seleção inglesa tinha contrato pelo Liverpool até 30 de junho, de modo que a transferência poderia se dar sem custos, o que gerou uma série de protestos dos torcedores do clube que o revelou. No entanto, o Real concordou em pagar cerca de 10 milhões de euros para ter o atleta já durante a disputa do Mundial, que começa em 14 de junho.

Pelo Liverpool, Arnold fez 345 jogos e 23 gols desde 2016. Conquistou nove títulos (um Mundial de Clubes, uma Champions League, uma Supercopa Europeia, dois Campeonatos Ingleses, duas Copas da Liga, uma Supercopa da Inglaterra e uma Copa da Inglaterra), mas viu sua idolatria no clube ser arranhada pela decisão de deixar Anfield.

A novela envolvendo uma possível renovação contratual ou o anúncio da saída se arrastou ao longo de toda a temporada. Diferente do egípcio Mohamed Salah, que surpreendeu ao estender seu contato, o jogador optou pela saída.

Os grupos do Mundial de Clubes

Grupo A: Palmeiras; Porto-POR; Al Ahly-EGI; Inter Miami-EUA

Grupo B: PSG; Atlético de Madri; Botafogo; Seattle Sounders-EUA

Grupo C: Bayern de Munique; Auckland City-AUS; Boca Juniors; Benfica

Grupo D: Flamengo; Espérance de Tunis-TUN; Chelsea; clube a definir*

Grupo E: River Plate; Urawa Red Diamonds-JAP; Monterrey-MEX; Inter de Milão

Grupo F: Fluminense; Borussia Dortmund; Ulsan HD-COR; Mamelodi Sundowns-AFS

Grupo G: Manchester City; Wydad-MAR; Al Ain-EAU; Juventus

Grupo H: Real Madrid; Al Hilal-SAU; Pachuca-MEX; Salzburg-AUT