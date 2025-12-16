PSG e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira, 17, às 14h (de Brasília), no Estádio Ahmad Bin Ali, em Al Rayyan, no Catar, pela final da Copa Intercontinental de 2025. A decisão colocará frente a frente os atuais campeões da Europa e da América, com dois técnicos badalados: Luis Enrique, do Paris, e Filipe Luís, do Rubro-Negro.

O técnico espanhol concedeu entrevista na tarde desta terça-feira, 16. Na véspera do duelo, comentou sobre a expectativa da decisão: “Acho que esta final é uma grande oportunidade. Temos consciência da importância do jogo. É importante, como equipe e como clube, ter a chance de jogar esta partida.”

Questionado acerca do Flamengo, Luis Enrique disse: “O Flamengo está em bom momento, conquistou muitos troféus. Gosto da maneira como jogam futebol. Lembro das atuações deles no Mundial de Clubes desta temporada, fizeram ótimas partidas. É um time de altíssima qualidade com e sem a bola.”

Filipe Luis também foi ponto central da entrevista coletiva. O espanhol rasgou elogios ao brasileiro: “O que posso falar sobre ele (Filipe) é que já o conheço como jogador. Como treinador, tem trabalhado de maneira brilhante. Será um prazer voltar a encontrar ele, dessa vez como técnico. Desejo muito sucesso a ele no futuro.”