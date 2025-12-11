O Paris Saint-Germain pode adotar uma estratégia surpreendente e arriscada para a decisão da Copa Intercontinental, onde existe a possibilidade de enfrentar o Flamengo. Segundo informações repercutidas pelo jornalista Bruno Andrade, da ESPN, o técnico Luis Enrique estuda não utilizar a força máxima da equipe francesa na final marcada para o dia 17 de dezembro, priorizando a recuperação física do elenco diante de um calendário europeu exaustivo.

A decisão da comissão técnica do clube francês passa diretamente pela sequência intensa de partidas. O planejamento visa evitar novas baixas, uma vez que o departamento médico já lida com situações delicadas e o foco principal permanece nas competições europeias.

Lesões e calendário apertado

O PSG enfrenta compromissos cruciais em um curto espaço de tempo. A equipe jogou nesta terça-feira, 10, pela Champions League contra o Athletic Bilbao e, logo na sequência, no sábado, 13, enfrenta o Metz pela Ligue 1. Com a final do Intercontinental agendada já para o dia 17, o tempo de recuperação é mínimo, de apenas quatro dias entre o jogo do campeonato nacional e a decisão mundial.

Além do cansaço acumulado, o clube parisiense lida com problemas específicos em peças-chave do elenco:

Dembélé: O atacante foi afastado do jogo contra o Athletic Bilbao devido a um novo desconforto e quadro de doença, colocando sua participação em dúvida.

O atacante foi afastado do jogo contra o Athletic Bilbao devido a um novo desconforto e quadro de doença, colocando sua participação em dúvida. Nuno Mendes e Doué: Ambos retornaram aos treinos após lesões recentes, mas ainda inspiram cuidados e são monitorados de perto pela comissão técnica.

Ambos retornaram aos treinos após lesões recentes, mas ainda inspiram cuidados e são monitorados de perto pela comissão técnica. Achraf Hakimi: O lateral-direito é desfalque certo, não havendo tempo hábil para recuperação de sua lesão no tornozelo.

Diante desse cenário, a tendência é que alguns titulares sejam poupados para descanso físico, abrindo caminho para uma escalação alternativa ou mista na disputa pelo título.

O caminho do Flamengo

Enquanto o PSG divide atenções, o Flamengo vive um cenário distinto. O clube encerrou a temporada nacional como campeão da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro, permitindo à equipe focar totalmente na Copa Intercontinental.

Para chegar à final contra os franceses, após vencer o Cruz Azul, o time carioca precisa superar o Pyramids Egito no dia 13, próximo sábado.