O Flamengo ainda busca o troféu do Mundial de Clubes nesta quarta-feira, 17, a partir das 14 horas (de Brasília), contra o PSG, no estádio Ahmed bin Ali, mas já tem o que comemorar. O título, claro, é o mais importante ainda que a premiação entregue pela Fifa ajude a rechear ainda mais os cofres rubro-negros.

A equipe do técnico Filipe Luís — campeã da Supercopa (R$ 11,4 milhões), do Carioca (sem premiação em dinheiro), da Libertadores (R$ 178 milhões) e do Brasileiro (cerca de R$ 50 milhões) — tem a chance de conquistar o Mundial de Clubes e ganhar mais dinheiro em premiação. A Fifa entrega US$ 4 milhões (cerca de R$ 21,6 milhões) aos finalistas e mais US$ 1 milhão (R$ 5,5 milhões) ao campeão.

Premiações do Flamengo em 2025

Campeão da Supercopa do Brasil – R$ 11,4 milhões

Oitavas de final do Mundial – US$ 27,7 milhões – R$ 152,7 milhões

Oitavas de final da Copa do Brasil – R$ 5,9 milhões

Campeão da Libertadores – US$ 33,2 milhões – R$ 178 milhões

Campeão do Brasileirão – R$ 50 milhões (valor estimado)

Finalista do Mundial – US$ 4 milhões – R$ 21,6 milhões

Premiação para o campeão – US$ 1 milhão – R$ 5,5 milhões

Total até agora – R$ 425,1 milhões

*valores convertidos na época da premiação

A queda nas oitavas de final do Mundial de Clubes, disputada nos EUA, em junho, foi ruim esportivamente para o Flamengo, mas o time lucrou como não havia lucrado no ano. Naquela oportunidade, foram recebidos US$ 27,7 milhões (equivalente a R$ 152,7 milhões) em premiação.

Mais recentemente, os títulos da Libertadores e do Brasileirão enriqueceram ainda mais a equipe. A Conmebol entregou um cheque de US$ 33,2 milhões ao campeão no pódio. A conta da premiação do Brasileirão é mais complexa de acordo com os novos blocos econômicos que comercializam as partidas dos times. Ainda assim, se estima que o prêmio tenha ficado em torno de R$ 50 milhões.

O total em 2025, então, seria superior a R$ 425 milhões apenas em premiações, podendo ser acrescido o bônus por eventual vitória contra o PSG na quarta.