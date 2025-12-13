O Flamengo tem uma novidade para a partida deste sábado, 13, pela semifinal do Mundial de Clubes, no Catar. O centroavante Pedro é opção de Filipe Luís no banco de reservas rubro-negro.

Pedro ficou 13 partidas fora e não atua desde o jogo de ida da semifinal da Libertadores. Contra o Racing, no Maracanã, o jogador sofreu uma fratura no antebraço direito. Recuperado, ele ainda sofreu com uma lesão muscular na coxa direita e ficou fora das partidas finais das campanhas do título da Libertadores e do Brasileirão.

O camisa 9 participou de 37 dos 76 jogos do Flamengo até aqui e marcou 15 gols.

Mesmo com Pedro à disposição, Filipe Luís optou por montar a equipe titular com Carrascal, Gonzalo Plata e Everton Cebolinha na frente.

O vencedor de Flamengo e Pyramids encara o PSG na final do Mundial de Clubes. A partida, que marcará a estreia do atual campeão da Champions League no torneio, será realizada na quarta-feira, às 14 horas (de Brasília).