O Flamengo se prepara para o jogo decisivo na Copa Intercontinental contra o Pyramids, do Egito. Para o encontro deste sábado, 13, o técnico Filipe Luís pode ter um retorno importante. O atacante Pedro retorna de lesão e pode ganhar minutos em campo.

“Muito bom ter o Pedro com a gente no campo. Deu para ver que voltou com confiança, alegria e vontade que estava antes da lesão do braço. Nosso planejamento para ele depende da evolução dele dia a dia. Nesse treino de hoje vamos decidir se ele pode ter minutos ou não amanhã. A minha expectativa é que ele tenha minutos”, revelou Filipe Luís.

Em coletiva na véspera do confronto, o técnico do Flamengo revelou o processo de recuperação de alguns jogadores. No entanto, apesar de abrir chances para o retorno de Pedro, destacou que precisa de um time intenso para o jogo contra os egípcios.

“Não posso adiantar nada para vocês. Temos o dia de hoje e parte do dia de amanhã para decidir em função da recuperação dos jogadores. A recuperação depois de três dias não é completa. Nosso adversário descansou para jogar esse jogo e nós não. Temos que achar uma equipe competitiva, sólida e fresca”, disse.

Pedro vem se recuperando de duas lesões em sequência. A primeira foi uma fratura no antebraço, em meio as semifinais da Libertadores contra o Racing. O atacante se recuperou para a grande final contra o Palmeiras, no entanto acabou sofrendo uma lesão na coxa esquerda e virou desfalque.

Expectativa para a final contra o PSG

O Flamengo ainda precisa passar pelo Pyramids para confirmar a finalíssima. Ainda assim, a torcida rubro-negra já vive a expectativa para o encontro com o Paris Saint-Germain, campeão da Champions League.

Pensando neste cenário, Filipe Luís comentou sobre o possível encontro com a equipe europeia após a experiência do Mundial de Clubes no meio da temporada.

“Deixamos uma boa impressão para o futebol mundial, mas não para o futebol brasileiro. Eu não esqueço do massacre que foi depois do jogo contra o Bayern. Para o mundo, o Flamengo deixou uma boa impressão, mas, infelizmente, no Brasil só vale resultado”, disse.

Filipe Luís ainda completou sobre o possível rival: “O Luis Enrique não quer enfrentar o Flamengo, e o Flamengo também não quer enfrentar o PSG, mas não vão ter uma semifinal para correr esse risco. Ele assinou o quadro mais bonito do futebol, que é esse PSG autoral. O PSG é único no futebol, é muito difícil de se copiar pelas particularidades, só dá para admirar”.