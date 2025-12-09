O técnico Filipe Luís jogou um sopro de otimismo na recuperação do atacante Pedro. O jogador é aguardado pelo Flamengo para a disputa do Mundial de Clubes, que começa nesta quarta-feira, 10, a partir das 14 horas (de Brasília), para o Rubro-negro.

Flamengo e Cruz Azul, do México, se enfrentam nas quartas de final do Mundial, no jogo batizado agora como Dérbi das Américas. O vencedor deste confronto enfrenta o Pyramids, do Egito, e quem avançar encara o PSG.

Filipe Luís falou abertamente sobre a possibilidade de Pedro voltar a jogar ainda neste ano — no jogo de ida da semifinal da Libertadores, contra o Racing, no Maracanã, o jogador sofreu uma fratura no antebraço direito; tempos depois, sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda. O treinador disse que aguarda o atacante até para uma eventual final:

“O Pedro está aqui porque acreditamos que ele vá se recuperar. É o nosso atacante e precisamos dele. Tomara que consigamos ter ele no campo”

Campeão da Libertadores e do Brasileiro nas últimas semanas, o Flamengo vem de uma sequência de jogos importantes ao longo do ano. Para o treinador, essas decisões ajudaram a moldar o caráter da equipe:

“Em um mata-mata, basta um jogo para você estar eliminado. Foi assim, praticamente, ao longo do ano inteiro na Libertadores e no próprio Brasileiro. Nosso time foi bem acostumado esse ano a disputar jogos decisivos. Estamos acostumados a esse tipo de pressão”, disse.

A provável escalação do Flamengo tem: Rossi; Varela, Danilo (Léo Ortiz), Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Samu Lino (Cebolinha) e Bruno Henrique.

Jogos do Mundial de Clubes