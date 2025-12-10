O sonho do título mundial segue vivo e tem nome e sobrenome: Giorgian De Arrascaeta. Em uma noite inspirada do seu camisa 10, o Flamengo venceu o Cruz Azul por 2 a 1 nesta quarta-feira, 10, no Estádio Ahmad Bin Ali, no Catar. Em duelo válido pela segunda rodada da Copa Intercontinental, o time brasileiro soube aproveitar as falhas defensivas do adversário mexicano para carimbar seu passaporte rumo à próxima fase.

Oportunismo e reação mexicana

A partida começou estudada, com o Cruz Azul tentando manter a posse de bola, mas foi um erro individual que mudou o panorama do jogo logo cedo. Aos 14 minutos, o zagueiro Piovi tentou um passe arriscado dentro da própria área e entregou a bola nos pés de Arrascaeta. O uruguaio não perdoou: driblou o goleiro e tocou para o fundo das redes, abrindo o placar para o Rubro-Negro.

Apesar do golpe, o time mexicano não se abateu e buscou o controle das ações, chegando a ter mais posse de bola e criando perigo com Rotondi. A insistência foi recompensada no final da primeira etapa. Aos 43 minutos, após uma jogada confusa na entrada da área onde a defesa do Flamengo não conseguiu afastar, a bola sobrou para Jorge Sánchez. O lateral acertou um belo chute de pé direito, vencendo o goleiro Rossi e levando o empate para o intervalo.

O brilho do camisa 10 decide

O segundo tempo começou equilibrado, com chances para ambos os lados e boas intervenções dos goleiros Rossi e Gudiño. O Flamengo, no entanto, mostrava-se mais agudo quando chegava ao ataque. A definição do confronto veio aos 71 minutos, novamente com a assinatura de Arrascaeta e a colaboração da defesa adversária.

O meia recebeu uma bola nas costas da defesa e invadiu a área. Na tentativa de corte, Piovi falhou novamente, devolvendo a bola para o uruguaio. Com frieza e categoria, Arrascaeta tocou de cavadinha sobre o goleiro, marcando seu segundo gol na partida e recolocando o Flamengo em vantagem.