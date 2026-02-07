O Corinthians está avaliando uma possível contratação do meio-campista marroquino Zakaria Labyad, de 32 anos, que está sem clube desde o fim da temporada de 2025. O jogador, que tem passagem pela Europa e já atuou ao lado do atacante Memphis Depay no PSV Eindhoven, voltou ao radar do Timão e pode ser reforço para a temporada 2026 após a resolução do transfer ban.

Quem é Zakaria Labyad

Zakaria Labyad nasceu em 9 de março de 1993, em Utrecht, na Holanda, e desde cedo se destacou nas categorias de base do PSV Eindhoven.

Meia ofensivo versátil, Labyad teve passagens por grandes clubes europeus ao longo de sua carreira, incluindo PSV, Sporting CP, Vitesse, Fulham, FC Utrecht e Ajax.

Além disso, embora tenha representado a seleção das categorias de base da Holanda, Labyad optou por defender Marrocos no futebol internacional, chegando a participar de competições com a equipe nacional.

Nos últimos anos, o meia seguiu carreira no futebol asiático, com passagens pelo Yunnan Yukun e Dalian Yingbo na China, onde disputou a Superliga e acumulou experiência internacional antes de ficar sem clube ao término de seu último contrato.

Amizade com Memphis e peso na negociação

Um dos fatores que coloca o nome de Labyad em evidência no mercado brasileiro é sua histórica amizade com Memphis Depay, atual camisa 10 e principal estrela do Corinthians. Os dois jogadores se conheceram ainda jovens no PSV e mantêm boa relação até hoje, com menções públicas e apoio mútuo nas redes sociais.

Essa proximidade pode facilitar as negociações e também pesaria favoravelmente no vestuário do Timão, especialmente considerando a necessidade do clube de reforçar o meio-campo com jogadores experientes.

O interesse do Corinthians em Labyad foi retomado após a revogação do transfer ban, que impediu o clube de registrar novos atletas até janeiro de 2026. Com essa restrição superada, a diretoria analisou novamente o perfil do jogador como uma opção de reforço sem custo de transferência, já que ele está livre no mercado.

Internamente, o Timão vê com bons olhos a possibilidade de contar com Labyad por se tratar de um jogador com experiência internacional e rodagem em ligas tradicionais da Europa. Além disso, sua chegada teria custo financeiro compatível com a estratégia de contratações mais contidas, adotada pelo clube diante do cenário econômico atual.