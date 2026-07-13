O Ajax encaminhou a contratação de Marcos Leonardo, do Al-Hilal, da Arábia Saudita. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, os holandeses estão a poucos detalhes de acertar a compra do atacante no valor de 25 milhões de euros (cerca de R$ 146 milhões).
Como Marcos Leonardo foi formado no Santos, o clube brasileiro tem direito de receber uma porcentagem de 3,5% da negociação, o que representa aproximadamente R$ 5,1 milhões.
Quando foi vendido ao Benfica, o Peixe recebeu 18 milhões de euros (R$ 96,3 milhões na época). Poucos meses depois, o atacante se transferiu ao Al-Hilal, por 40 mihões de euros (cerca de R$ 248 milhões).
A transferência do atacante para o Oriente Médio rendeu R$ 24,9 milhões para os cofres santistas. No Al-Hilal, o atleta marcou 48 gols em 82 jogos.