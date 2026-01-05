O Vasco está próximo de contratar o zagueiro uruguaio Alan Saldivia, do Colo-Colo. Cariocas e chilenos ainda estão em um impasse sobre o modelo de contratação do atleta. A informação é do jornalista André Garone, no programa PLACAR Aberto.

O jogador é um pedido antigo do treinador Fernando Diniz, que é fã do futebol do atleta por suas características de construção de jogo. O zagueiro foi o jogador com a melhor média de passes certos no último campeonato chileno. Em agosto, o Vasco já havia tentado a contratação do atleta.

O Vasco optaria por empréstimo com opção de compra, enquanto o Colo-Colo estaria procurando vender os direitos do jogador. A definição deve acontecer ainda nesta semana.

Com 1,80 m e destro, o atleta chegaria para suprir as iminentes saídas de Maurício Lemos e Lucas Oliveira. O jogador disputaria posição com Robert Renan e Carlos Cuesta, titulares durante a campanha da equipe carioca no vice-campeonato da Copa do Brasil.