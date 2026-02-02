Em meio à crise e risco de rebaixamento no Paulistão, o Santos negocia a saída de três jogadores estrangeiros contratados no ano passado. De acordo com a ESPN, Alexis Duarte, Gustavo Caballero e Billal Brahimi têm conversas com equipes do futebol internacional. As saídas também visam aliviar a folha salarial do clube.
Do trio, Billal Brahimi foi o que teve menos sequência. No Santos, o atacante jogou apenas 20 minutos no empate em 2 a 2 contra o Red Bull Bragantino, válido pela 25ª rodada do Brasileirão do ano passado. Ainda segundo a reportagem, o argelino tem negociações com times de Portugal e deve se transferir nos próximos dias.
Além de Billal, o paraguaio Alexis Duarte é outro jogador que negocia sua saída do clube. Pelo Santos, o zagueiro jogou apenas seis partidas. Seu último jogo, inclusive, foi decisivo para sua saída: falhou em três gols na derrota por 4 a 2 para a Chapecoense na última quarta-feira, 28, e sequer foi relacionado na derrota por 2 a 0 contra o São Paulo no último sábado, 31.
De acordo com a ESPN, Duarte negocia com clubes do futebol saudita. Um dos interessados, segundo a reportagem, é o Al-Ittihad.
Dos três, Gustavo Caballero foi quem teve maior sequência. O atacante jogou 14 partidas, com um gol e uma assistência, ambos na vitória por 2 a 1 contra o Cruzeiro, no Mineirão, pela 19ª rodada do Brasileirão do ano passado. Em meio a um início de ano ruim, o paraguaio deve deixar o Peixe e reforçar o Portsmouth, da 2ª divisão inglesa, por empréstimo até junho, de acordo com informações do jornalista Lucas Musetti.