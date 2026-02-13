Pronto para disputar a primeira Copa Libertadores de sua história, o Mirassol continua no mercado em busca de reforços para a temporada. Segundo o UOL, o clube do interior acertou a contratação de Tiquinho Soares, centroavante do Santos, por empréstimo até o fim do ano. O atacante de 35 anos terá o salário dividido entre os clubes

Tiquinho não teve uma grande passagem pelo Alvinegro Praiano. No clube desde 2025, o atacante disputou 40 partidas, com sete gols e sete assistências. As atuações do jogador não agradaram a torcida santista e, nesta temporada, o atleta ficou fora dos planos do técnico Juan Pablo Vojvoda.

No momento, o Mirassol conta com Nathan Fogaça, André Luis, Renato Marques e Rodrigo Rodrigues para a posição. André Luiz e Renato Marques estão, no momento, no Departamento Médico do clube.

Carreira de Tiquinho Soares

Formado nas categorias de base do América-RJ, Tiquinho fez boa parte de sua carreira em Portugal. O jogador atuou por Nacional e Vitória de Guimarães, antes de viver o auge de sua carreira no Porto. Nos Dragões, o atacante venceu dois Campeonatos Portugueses, duas Taças de Portugal e uma Supertaça de Portugal.

O atleta ainda passou por Tianjin Tiger, da China, e Olympiacos, da Grécia, antes de se transferir para o Botafogo, em 2021, e ficar conhecido em solo brasileiro. No Glorioso, Tiquinho foi titular da campanha traumática no Brasileirão de 2023, quando a equipe carioca liderou boa parte do campeonato e perdeu o título para o Palmeiras, terminando ainda em 5º lugar. Foram naquela edição do Campeonato Brasileiro.